טראמפ נכנע ללחץ: ההוצאה להורג של המחבל לא תשודר

טראמפ ( שאטרסטוק )

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע כעת (חמישי) כי הוצאתו להורג של נידאל מאליק חסן, הנגד והפסיכיאטר הצבאי לשעבר שרצח 13 בני אדם בבסיס פורט הוד בשנת 2009, לא תועבר בשידור חי כפי שתכנן. המהלך מגיע בעקבות לחץ כבד וגל ביקורת חריף מצד חברי הקונגרס על ההחלטה לשדר את ההוצאה להורג.

"נידאל מאליק חסן, נגד לשעבר בצבא ארה"ב שהפך לבוגד, הוא אדם מרושע ביותר" כתב טראמפ ברשת Truth Social. "הוא רצח 13 בני אדם - ביניהם חיילת בהריון, שקיפחה את חייה יחד עם בנה שטרם נולד - ופצע באורח קשה מאוד 32 אנשים חפים מפשע נוספים". לטענתו, "ה-FBI, תחת ממשל אובמה, יירט תקשורת אלקטרונית בינו לבין איש הדת הדת הקיצוני ממוצא תימני-אמריקאי, אנואר אל-עוולקי. לאחר בחינת התכתובות על ידי כוח המשימה ללוחמה בטרור של ה-FBI, קבעו החוקרים כי הודעות הדוא"ל של חסן אינן מהוות איום. הערכה זו נחשבה בדיעבד לכשל מודיעיני חמור". "אני סבור כי שידור ההוצאה להורג – כך שכולם יוכלו לצפות בה – היה עשוי לשמש גורם מרתיע רב-עוצמה, ולהראות לעולם כיצד אמריקה מתמודדת עם טרוריסטים ועם זבל אנושי מסוגו של חסן" הבהיר טראמפ. "אך מנגד, אנשים טובים ובעלי כוונות טהורות רבים מעדיפים שלא לצפות בו מת – לא בשידור חי ולא בשום אמצעי ויזואלי אחר". בסיכום דבריו, טראמפ הודיע כי "הוא יוצא להורג כמתוכנן, על ידי כיתת יורים, אך האירוע לא ישודר. עם זאת, בני המשפחה מדרגה ראשונה של הקורבנות יוכלו לצפות בהוצאה להורג באופן אישי, אם הם יבחרו בכך. מגיע להם לחזות בעשיית צדק!".

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כזכור, לפני פחות משבוע הפנטגון הודיע כי שר ההגנה פיט הגסת' אישר להוציא להורג את חסן באמצעות כיתת יורים - שיטה שלא הייתה בשימוש צבא ארה"ב מאז ימי מלחמת העולם השנייה. הגסת' אף הלך צעד קדימה והצהיר כי האירוע, המתוכנן ל-3 בדצמבר, ישודר בשידור חי לציבור הרחב.

הגסת' נימק בשבוע שעבר את המהלך הקיצוני בכך שיש צורך בלהשיב את ההרתעה. "נדאג לכך שאנשים יוכלו לצפות בזה, שזה יהיה פומבי. אנשים צריכים להבין שיש השלכות חמורות למעשים מסוג זה" אמר. כשהתייחס לבחירה בכיתת יורים, הוסיף כי "לא עשינו זאת מאז מלחמת העולם השנייה. אני די אוהב את הגישה שהייתה לנו במלחמת העולם השנייה, גישה של ניצחון".

למרות זאת, ההחלטה עוררה סערה נרחבת בקונגרס האמריקני, כשמחוקקים משתי המפלגות הביעו זעזוע מהרעיון להפוך הוצאה להורג לאירוע תקשורתי משודר, וטענו כי המהלך פוגע בערכי המדינה, במוסר הצבאי ואף עלול לשרת את נרטיב ההקרבה של ארגוני הטרור. לפני יומיים דווח כי טראמפ שוקל לחזור בו מהאישור לשדר את ההוצאה להורג, וכעת כאמור הוחלט לרדת מהרעיון.