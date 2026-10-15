רונן צור בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית: "למה? למה? למה?"

( צלומסך, חדשות 12 )

12 ימים בלבד לבחירות, והמתח במערכת הפוליטית מגיע לשיאו: יועץ התקשורת רונן צור פרסם סרטון ברשתות החברתיות שבו הוא מותח ביקורת קשה ונחרצת על יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן, בעקבות הדברים שאמר על סגירת הדלת להקמת ממשלת צרה או ממשלת מיעוט בראשות גדי איזנקוט. "14 יום לבחירות, נשבע לכם אני תכף משתגע", פתח צור בסרטון. "שמעתי עכשיו את איווט ליברמן אומר שהוא לא יאפשר לגדי איזנקוט להקים ממשלת צרה. וזה אותו איווט ליברמן שאמר שהוא לא ישב עם חרדים, לא ישב עם ערבים, ובטח לא בקואליציה עם נתניהו. ולפני שבוע בקושי הוא אמר שיהיה לקואליציה של ממשלת השינוי 62-63 מנדטים – אלוהים יודע מאיפה, אולי הוא מביא עובדים זרים". בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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צור המשיך ותקף את התנהלותו של ליברמן לאורך מערכות הבחירות האחרונות: "זה אותו ליברמן שאמר שהוא מנהל משא ומתן עם ארבעה-חמישה ח"כים מהליכוד בזמן ההפיכה המשטרית, עד שהתברר שזה בעצם עריקים שעברו לנתניהו. ובמקום לעבוד כדי לפרק את גוש נתניהו, הם פשוט מפרקים את הסיכוי לנצח את נתניהו".

לסיום, האשים צור את מנהיגי האופוזיציה בחוסר יכולת להביא להכרעה: "חבורה משנת 2012 מבטיחה ניצחון, ופעם אחת לא הצליחה לנצח, פעם אחת לא הצליחה להכריע את נתניהו בחירות. ועכשיו, דווקא כשיש שיא בסיכויים, היה דחוף לאיווט ליברמן 14 יום לפני הבחירות להודיע שלא תוקם ממשלת צרה? למה? מה אתה זומם?".