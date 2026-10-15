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חדשות פוליטי מדיני

פחות משבועיים לבחירות: נתניהו במסר חד למפלגות הגוש

ראש הממשלה הצהיר בכנס בעכו כי המשרד לביטחון פנים יישאר בידי מפלגתו, בהמשך להצהרותיו הקודמות לגבי תיקי הביטחון והמשפטים

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נתניהו (חיים גולדברג/פלאש90)

ראש הממשלה בנימין נתניהו קובע גבולות גזרה ברורים לקראת הרכבת הממשלה הבאה: במהלך כנס בחירות שקיים בעכו, הצהיר נתניהו כי בכוונתו לשמור את התיק לביטחון פנים (הביטחון הלאומי) בידי מפלגת הליכוד במידה וייבחר מחדש.

אמירתו של ראש הממשלה מגיעה בהמשך להצהרותיו בעבר, בהן הבהיר כי גם משרד הביטחון ומשרד המשפטים יישארו בשליטת הליכוד ולא יועברו לשותפות הקואליציוניות.

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דבריו של נתניהו בעכו נאמרו ברקע המתיחות המתמשכת בינו לבין יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, המכהן כיום כשר לביטחון לאומי בממשלה הנוכחית. הדברים מסמנים מסר תקיף לשותפיו בימין לגבי חלוקת התיקים הבכירים והמשפיעים ביום שאחרי הבחירות.
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