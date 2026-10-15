פחות משבועיים לבחירות: נתניהו במסר חד למפלגות הגוש

ראש הממשלה בנימין נתניהו קובע גבולות גזרה ברורים לקראת הרכבת הממשלה הבאה: במהלך כנס בחירות שקיים בעכו, הצהיר נתניהו כי בכוונתו לשמור את התיק לביטחון פנים (הביטחון הלאומי) בידי מפלגת הליכוד במידה וייבחר מחדש.

אמירתו של ראש הממשלה מגיעה בהמשך להצהרותיו בעבר, בהן הבהיר כי גם משרד הביטחון ומשרד המשפטים יישארו בשליטת הליכוד ולא יועברו לשותפות הקואליציוניות.