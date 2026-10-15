רוסיה מודיעה: זה יהיה גורלו של בשאר אסד

סגן שר החוץ הרוסי הגיב להתבטאויות של אנשי המשטר הסורי, אשר חוזרים באופן תדיר על הדרישה להסגיר את הדיקטטור לשעבר בשאר אל-אסד אל משפט במדינה, אך רוסיה מבהירה כעת כי המקלט המדיני שהעניקה לאסד הוא קבוע.

"מוסקבה לא תמסור את בשאר אל-אסד לסוריה ולא תסגיר אותו לאף מדינה במסגרת שום הליך" כך מסר היום סגן השר הרוסי, גאורגי בוריסנקו.

הוא תיאר את המקלט המדיני שניתן אל אסד ומשפחתו כ"בלתי ניתן לערעור" והסביר כי רוסיה לא תקבל דרישות להסגרתו לאף מדינה, גם לא סוריה.

המשטר הסורי החדש העמיד לדין כבר מספר בכירים לשעבר ממשטר אסד, אשר נלכדו בימיו האחרונים שלמשטר, חלקם נתפסו נמלטים בבגדי נשים.

אסד עצמו נמצא תחת כתב אישום בסוריה, ובמידה ויוחזר אי פעם למדינה הוא צפוי לעמוד לדין באישומי פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות.