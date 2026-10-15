מחיאות כפיים לאוחנה במועצה האירופית: "די עם השקר הנתעב הזה"

אוחנה בנאומו ( דוברות הכנסת\נועם מושקוביץ )

יושב ראש הכנסת, אמיר אוחנה, נשא היום (חמישי) נאום תקיף בפני ראשי פרלמנטים ברומא, זאת במסגרת בדיון של מועצת אירופה אשר עסק לא אחת בישראל ובסכסוך במזרח התיכון. הנאום התקבל במחיאות כפיים מצד היושבים באולם, ונשיאת האסיפה הפרלמנטרית, פטרה באייר מאוסטריה, הודתה לו בעברית.

כבר בפתח דבריו תקף אוחנה את צביעותן של מדינות באירופה המאשימות את ישראל ב"רצח עם" ואת מניעי מנהיגהן. "כיום אנו ניצבים בפני משבר חמור של העדר אומץ לב בינלאומי" הסביר. "רבים ממנהיגי העולם מצהירים על חשיבותם של ערכים נעלים, אך ברגע האמת מסתבר שרק מעטים מוכנים להגן עליהם. גרועים מכך, הם אלו המוכנים ביודעין לשקר ולתמוך באופן ציני בתעמולות כזב, על מנת לקנות תמיכה אלקטורלית רגעית ושקט מדומה ברחובותיהם המבעבעים". אוחנה הוסיף ואמר כי "כל הנוכחים באולם הזה יודעים את האמת. ישראל אינה מבצעת רצח עם - די עם השקר הנתעב הזה".

בהתייחסו לנסיונות להשכיח ולעוות את אירועי טבח ה-7 באוקטובר אמר יו״ר הכנסת כי "בשבוע שעבר ציינו שלוש שנים ל־7 באוקטובר – היום שבו אלפי מחבלים צמאי דם ניפצו את השקט לאורך הגבול שבין רצועת עזה ליישובים הישראליים הסמוכים. הם יצאו למסע של רצח, אונס והשחתת גופות, תוך שהם שורפים בני אדם חיים באכזריות ימי ביניימית. ב־7 באוקטובר, היום הקטלני ביותר ליהודים מאז השואה, לא היה 'נזק אגבי'. אזרחים חפים מפשע – גברים, נשים, ילדים ואפילו תינוקות – לא נקלעו לחילופי אש. הם היו המטרות".

הספר של אוחנה: "מחזיק אותו כדי שלעולם לא אשכח"

בשיאו של הנאום הניף אוחנה מול פניהם של ראשי הפרלמנטים עותק מהספר "And Every Single One Was Someone"״ שנוצר על ידי פיל צ׳רנופסקי, ובו 1,250 עמודים שבהם מודפסת באותיות זעירות שישה מליון פעמים רק מילה אחת - Jew.

"בספר הזה, שהבאתי עמי ושנמצא תמיד על שולחני, אין מילים. הכרך העבה והכבד הזה מכיל מילה אחת בלבד: יהודי - שישה מיליון פעמים" הסביר. "כל אחד מהם מייצג חיי אדם שלמים. כל שורה מייצגת כיתה מלאה בילדים. כל כמה שורות – בית ספר שלם. כל עמוד – עיירה. כשמחזיקים את הספר העצום הזה כשמרגישים את כובדו, מתחילים להבין את היקף האובדן שנגרם לעם היהודי – כאן, על אדמת אירופה. כך נראה רצח עם אמיתי!"

הספר של אוחנה ( צילום: דוברות הכנסת\נועם מושקוביץ )

בהקשר זה הדגיש אוחנה בפני ראשי הפרלמנטים את סיבת הצבתו של הספר על שולחנו המשרדי שבכנסת: "אני מחזיק את הספר הזה על שולחני כדי שלעולם לא אשכח. כדי שהמילים 'לעולם לא עוד' לא יהיו לסיסמה ריקה מתוכן. וזו גם האחריות שמדינת ישראל נושאת על כתפיה מאז 7 באוקטובר: למנוע רצח עם. להבטיח שציר הרשע, הקורא לרציחתו של כל יהודי, לעולם לא יחזיק שוב בכוח שיאפשר לו לשוב ולנסות לעשות זאת".

בסיכום דבריו קרא אוחנה לראשי הפרלמנטים לשלב כוחות ולהתייצב בצד הנכון של ההיסטוריה. "המלחמה הזאת רחוקה מלהיות סכסוך מקומי בלבד. זהו עימות עולמי בין ציוויליזציות – מאבק בין כוחות החושך, הקיצוניות והפונדמנטליזם לבין כוחות החירות, החופש והדמוקרטיה" הבהיר. "לחלק מהמדינות החברות המיוצגות כאן יש פרק אפל במיוחד בדפי ההיסטוריה. אני קורא לכם: הפעם, עמדו בצד הנכון של ההיסטוריה – לצדנו".

אוחנה ברומא ( צילום: דוברות הכנסת\נועם מושקוביץ )

מועצת אירופה, שנוסדה בשנת 1949, היא ארגון בינלאומי הפועל לקידום זכויות האדם, הדמוקרטיה ושלטון החוק. האסיפה הפרלמנטרית שלה משמשת במה לדיון בין נציגי פרלמנטים לאומיים באתגרים הניצבים בפני הדמוקרטיות.

לאורך שהותו ברומא מקיים יו״ר הכנסת פגישות צד עם ראשי פרלמנטים ומשלחות רבות, בהן גרמניה, איטליה, אוקראינה, הונגריה, רומניה, ליטא, מונטנגרו, קפריסין וקרואטיה, במטרה לחזק את הקשרים הבין־פרלמנטריים ולהציג את עמדותיה של ישראל.