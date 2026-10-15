הסוקר הבכיר חושף: זה הגוש שנמצא על סף ניצחון

שבועיים בלבד נותרו ליום הבוחר, והמערכת הפוליטית נערכת לשיא הדרמה: ד"ר מנחם לזר, הסוקר של "מעריב" ומנכ"ל 'לזר מחקרים', שוחח הבוקר (חמישי) עם ענת דוידוב וניסים משעל בתוכניתם "שבע תשע" ברדיו 103FM, והציג את ניתוחו לסקרי המנדטים העדכניים ולגורמים שעלולים להביא להכרעה.

"ברגע האחרון יוכרעו הדברים, כנראה בגלל שתי המפלגות הקטנות שנמצאות מעל ומתחת אחוז החסימה – של וינטר ושל הנדל וזליכה", טען לזר בפתח דבריו. "אנחנו לא יכולים לדעת מה באמת יקרה. אם וינטר לא עובר אז הגושים נוטים יותר לכיוון האופוזיציה. אם הנדל וזליכה לא עוברים אז התמונה נוטה יותר לגוש הקואליציה, ואז כן אולי נגיע למצב שאנחנו תקועים ואף אחד לא יצליח להקים ממשלה והולכים לבחירות חדשות. אף אחד לא יכול להגיד שזה בטוח".

"הציבור נעול – המפתח הוא שיעור ההצבעה"

לזר התייחס לשיעור המתלבטים הנותר וציין כי הקרב אינו על מעבר בין המחנות: "נשארו מתלבטים באזור ה-5%-6%, וזה אולי נשמע מעט או הרבה, אבל במדינת ישראל כל מנדט יכול להכריע. עם זאת, המתלבטים הם לא בין הגושים אלא בדרך כלל בין מפלגה אחת לאחרת באותו גוש. אין כמעט מעברים בין הגושים – הציבור כבר נעול. מי שבעד נתניהו – בעד נתניהו בצורה כזו או אחרת, ומי שנגד הוא נגד. אם יש השפעה של הקמפיינים, היא בעיקר על הנכונות לצאת ולהצביע".

על האפשרות של תזוזה והכרעה במפת המנדטים הוסיף הסוקר הבכיר: "כרגע תיקו נראה די רחוק, אלא אם יהיו פוליטיקאים שיאכלו את הכובע – וכבר היו מקרים כאלה. אם מצרפים את הנדל וזליכה לגוש השינוי, אז זה מגיע ל-58 מנדטים וזה כבר ממש על הסף. אחוז הצבעה חריג בצד הזה יכול להטות את הכף. כבר ראינו הכול".