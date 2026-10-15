סולימאן מסוודה נגד רום ברסלבסקי: "אני לא מצליח להבין"

שליח חדשות 13 לארצות הברית, סולימאן מסוודה, פרסם היום (חמישי) פוסט ברשת X שבו פנה ישירות לשורד השבי רום ברסלבסקי, בעקבות ציוץ שפרסם בנוגע לאזרחים ערבים. מסעודיה מתח ביקורת על דבריו של ברסלבסקי, וטען כי הוא יוצר השוואה בין אזרחים ערבים שומרי חוק לבין מחבלי חמאס שהחזיקו אותו בשבי. לצד הביקורת, הדגיש כי אין בכוונתו לשפוט את ברסלבסקי בעקבות מה שעבר בשבי.

"אהלן רום. האמת שחשבתי פעמיים אם לכתוב לך או שלא. אני לא יכול לתאר לעצמי מה עברת בשבי, למרות כל מה ששמעתי ולמרות שיסקרתי את זה יום יום, שעה שעה, מאז תחילת המלחמה ועד שחרור החטוף האחרון", פתח מסעודיה את דבריו.

בהמשך הוסיף: "אני לא יכול לתאר לעצמי מה אתה ושאר החטופים עברתם ועוד תעברו בהמשך. ואני לא כאן כדי לשפוט".

אלא שמיד לאחר מכן עבר העיתונאי לביקורת ישירה על שורד השבי: "ואחרי שאמרתי את זה, אני לא מצליח להבין את הציוץ הזה שלך. ב-7.10 נחטפו יחד איתך אזרחים ערבים. חלקם גם נרצחו. מחבלי חמאס רצו בעיקר לרצוח יהודים, והם רצחו גם ערבים שכל אשמתם הייתה שהם נולדו בצד השני של הגבול".

מסוודה המשיך והתייחס לפעילותם של אזרחים ערבים במהלך מתקפת שבעה באוקטובר, וציין כי פרמדיקים ותושבים ערבים הגיעו לאזור מסיבת הנובה וליישובי העוטף וסייעו בהצלת חיים. עוד הזכיר כי פצועים שפונו לבתי החולים טופלו גם בידי אנשי צוות רפואי ערבים.

"מה אשמתם אותם אנשים מסורים שבאים כל יום לעבודה שלהם, עובדים במשמרות כפולות, שאתה מעניש אותם ומשווה אותם למחבלים שהחזיקו אותך בשבי?", שאל מסוודה.

בהמשך החריף את הביקורת וכתב: "למה הסימטריה הבלתי נסבלת הזאת בין אזרחים שומרים חוק ותורמים למדינה (לפעמים יותר מאזרחים יהודים), שאתה מדבר אליהם ככה?"