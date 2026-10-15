גיא פלג ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

חשיפת התכתובות בין יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבין עיתונאי 'חדשות 12' עמית סגל, מוסיפה לחולל סערה ציבורית ותקשורתית. הבוקר (חמישי) עלתה לשידור בתוכניתו של גיא פלג ברדיו 103FM מאזינה שביקשה להבין מדוע שותק הפרשן הבכיר של חברת החדשות בנוגע להתנהלות של חברו למערכת.

המאזינה פתחה ואמרה לפלג: "אני חושבת שאין מישהו במדינה שלא חושב שאתה עיתונאי סופר אמיץ וסופר אינטליגנט, עשוי ללא חת. איך אתה מרגיש עם הידיעות של עמית סגל ויונתן אוריך? בתור קולגה ועובד של ערוץ 12 לא שמעתי אותך אומר שאם עמית סגל לא יעשה גילוי נאות אתה לא תשדר איתו. ראיתי אותך מסרב לשדר עם המון עמיתים או מרואיינים בגלל להיותך מצפן. מאוד הייתי רוצה לשמוע אותך בנושא הזה". בתשובה, שיתף פלג בזיכרון מעברו: "במשך הרבה מאוד שנים היית מיודד מאוד עם דן מרגלית המנוח. שאלתי אותו: 'איך יכול להיות שאתה חבר כל כך קרוב של פוליטיקאים? האם זה לא מפריע לך להיות פרשן פוליטי?'. מרגלית אמר: 'לי יש יכולת לאכול אומצה עם פוליטיקאי בצהריים ובערב לכתוב עליו מאמר מאוד ביקורתי'. חשבתי לעצמי שלי אין את היכולת הזאת, ולכן תמיד שמרתי מרחק גדול מאוד, מפוליטיקאים למשל".

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"לי אין את היכולת לעשות משפט לחברים שלי"

פלג המשיך והסביר את עמדתו העקרונית לגבי ביקורת על קולגות ומקום העבודה שלו: "אילו היה מגיע לידיי מידע שהיה ראוי לפרסום כנגד מי מחבריי לעבודה אז הייתי אולי מקשר אותו לעיתונאי מכלי תקשורת אחר. אם היה מדובר בחשדות פליליים הייתי אומר לו למי לפנות במשטרה. אני לא עורך ולא מנהל ולא בכדי לא ניתבתי את הקריירה למקומות האלה. לי אין את היכולת לעשות משפט לחברים שלי או למנהלים איתי במקום העבודה שלי. אני לא חושב שזה תפקידי. זה דיון חשוב ויש לו מקום, אך בנסיבות הכל כך הברורות האלה מקומי נפקד".

המאזינה לא ויתרה והשיבה: "אני חושבת שאתה טועה. יושרה לא נמדדת רק כשיש נוח וכשקל לי. היושרה עושה לעצמך הנחות. אם במקום עמית סגל היה יושב ינון מגל, היית מסכים לשבת לידו?". היא אף הוסיפה: "כמעט חיסלו את הקריירה שלך, למה אי אפשר לעשות את אותו דבר לעמית סגל? הוא יותר חזק מהמנכ"ל".

בתגובה לדברים הבהיר פלג נחרצות: "בשביל האמת שלי, בשביל הקריירה שלי ובשביל השליחות שלי, אני משלם ונכון לשלם מחירים עצומים. ועם זאת אני בא ואומר שבנסיבות מסוימות אני לא השופט, אני לא יכול להיות השופט, ואני לא רוצה להיות השופט. אני מרגיש מנוע מלהיות השופט. איש לא לחץ עליי לא להתייחס, אני בעצמי לא יכול".

פלג סיכם את השיחה ואמר: "שומעים אותי באין סוף עניינים ובאין סוף במות. בנקודה הזאת אני לא מתייחס, זה הכל. אני מציע מספיק לציבור. אני לא מותח ביקורת על מקום העבודה שלי ואני לא פרשן על התנהלות בחברת החדשות, כתביה ועובדיה".