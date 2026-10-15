אובמה תוקף את ישראל: שדדו אדמה מעם אחר

הנשיא הדמוקרטי לשעבר של ארה"ב, ברק אובמה, הגיע לנאום באירלנד, אחת המדינות היותר אנטי-ישראליות בעת הנוכחית, ולא אכזב את הקהל, ונשא נאום אנטי ישראלי חריף.

אובמה התייחס בראשית למצבם ההיסטורי של היהודים, אך הראה סימפטיה מועטה במיוחד, אם בכלל. הוא תיאר את תחילת הציונות בנקודת מבט כמעט צינית, צמצם את הקשר היהודי אל ארץ ישראל עד לאפס והאשים את ראשית הציונות בגניבת אדמות.

הנשיא לשעבר תיאר את ההיסטוריה היהודית באופן לקוני ושטחי: "העובדה היא שהעם היהודי, במשך אלפי שנים, נרדף, הופלה, נרצח. אירופה הייתה אחראית לחלק גדול מכך. הם חיפשו מקלט באופן מובן מאליו".

הוא המשיך ותיאר את ראשית הציונות וההתיישבות היהודית כשוד אדמות "זה אינו ניתן להכחשה. מה שאינו ניתן להכחשה גם הוא הוא שהם לקחו אדמה מעם אחר, וזה הפך למוגזם על פי כל מידה".

ותיאר את הפלסטינים כצד הרציונלי, ואת תגובתו כמתבקשת: "האנשים ההם אמרו באופן מובן מאליו, 'זו עוולה, ואני רוצה את אדמתי בחזרה".

אובמה אף המשיך וזלזל במה שתיאר כתפיסה הביטחונית החדשה של ישראל: "אם הגישה של ישראל היא, 'עכשיו שאנחנו החזקים ביותר, המתקדמים ביותר מבחינה טכנולוגית באזור, אז הביטחון שלנו יתבסס על כך שנעשה פשוט כל מה שאנחנו צריכים וניקח כל מה שאנחנו רוצים, ולא נעשה שום ויתורים לאף אחד,' זה אולי יעבוד בטווח הקצר".

ולבסוף אף קבע כי ישראל איבדה את המעמד המוסרי של הסכסוך: "ויתרתם על קרקע מוסרית אם זו העמדה שאתם תופסים".