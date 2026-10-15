ד"ר ירון זליכה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פרופ' ירון זליכה, יו"ר מפלגת המילואימניקים והכלכלית, הצהיר היום (חמישי) כי מפלגתו לא תשלים רוב של 61 חברי כנסת לממשלה בראשות בנימין נתניהו, וגם לא לממשלה של גדי איזנקוט עם המפלגות הערביות. את הדברים אמר במהלך מסיבת עיתונאים שבה הציג את התוכנית הכלכלית של מפלגתו לקראת הבחירות.

"אנחנו נכנס רק לממשלה ציונית שתביא לגיוס לכולם ותתן בידיי את תיק האוצר. לא נשלים 61 לממשלת השתמטות של נתניהו, וגם לא 61 לממשלה של איזנקוט עם המפלגות הערביות", הצהיר זליכה. בכך הציב זליכה שני תנאים מרכזיים לכניסתו לממשלה הבאה: קידום גיוס לכולם וקבלת תיק האוצר לידיו. לצד זאת הבהיר כי מפלגתו לא תשלים רוב לממשלה של נתניהו, ואף שלל הצטרפות לממשלה של איזנקוט שתסתמך על המפלגות הערביות. זליכה תקף גם את החלוקה הפוליטית לגושים וטען כי היא פוגעת כלכלית בציבור. "קונספציית הגושים עולה לכם 30,000 שקל בשנה. אנחנו נשים לזה סוף. היום באתי כדי להציג לכם את הדרך", אמר. בהמשך עבר למתקפה ישירה נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בעקבות הביקורת שהפנה כלפיו לדבריו. "הסיבה שביבי תוקף אותי כי הוא יודע שכשאהיה שר האוצר, הציבור יבין שיכל להיות פה זול יותר ב20 שנה האחרונות. ביבי מכר את הכלכלה למונופולים ולסחטנים - אני אקח אותה בחזרה", הצהיר.

מאתגר את בנט וסמוטריץ' לעימות כלכלי ( אבשלום ששוני/פלאש90, חיים גולדברג/פלאש90 )

במסגרת התוכנית הכלכלית שהציג התחייב זליכה לבטל את כלל המכסים ומכסות הייבוא, לפרק את מועצות הייצור בענפי החלב, הדבש והביצים, ולהגביל את כוחם של מונופולים ויבואנים בלעדיים.

בתחום המיסוי הבטיח לבטל את חוק הרווחים הכלואים ואת מס היסף, להפחית בהדרגה את המע"מ עד ל-12% ולהוריד את שיעור מס ההכנסה המרבי ל-40%.

בנוסף הציג תוכניות להקמת רכבות מהירות לקריית שמונה ולאילת, בניית שני בתי חולים חדשים בצפון ובדרום, הקמת בנק חדש ושינוי שיטת ביצועם של פרויקטי תשתית גדולים.

בתחום תקציב המדינה התחייב לבטל את הכספים הקואליציוניים, להקפיא את הפנסיה התקציבית לעובדי מדינה קיימים ולצמצם משמעותית את הקצבאות למי שאינם מתגייסים.

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זליכה גם הזמין את בצלאל סמוטריץ' ואת נפתלי בנט לעימות כלכלי, וטען כי מי שתלוי בבעלי הון המממנים את קמפיין הבחירות שלו לא יוכל להוביל מהלך משמעותי להורדת יוקר המחיה.

את דבריו חתם בהצהרה: "היום הראשון שלי כשר האוצר יירשם בהיסטוריה של מדינת ישראל כיום הדין של הטייקונים, הבנקים, המונופולים והמושחתים".

"הבחירה היא לא 'ביבי או לא ביבי' היא ההון שלטון או הילדים שלכם", סיכם זליכה.