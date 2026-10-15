פעיל הימין ברוך מרזל יצא היום (חמישי) במתקפה חריפה נגד גורמים בימין, שלטענתו שינו את יחסם לתא"ל במיל' עופר וינטר בעקבות החלטתו להתמודד בזירה הפוליטית. בפוסט שפרסם ברשת X, תקף מרזל את הניסיונות להציג את וינטר כשמאלני, לאחר שבעבר זכה לשבחים מצד אותם גורמים.

"תגידו, אתם השתגעתם???? התחרפנתם על כל הראש?!", פתח מרזל את דבריו, והמשיך במתקפה על מי שלטענתו שינו את יחסם לקצין הבכיר לשעבר.

"ממתי עופר וינטר, שעד לפני לא הרבה זמן כיניתם אותו בעצמכם ״גיבור ישראל״ הפך פתאום לשמאלני? אז מה אם אתם חוששים שהוא ייתן אלטרנטיבה למי שלא רוצה להצביע לכם, ובצדק".

בדבריו טען מרזל כי השינוי ביחס לווינטר אינו נובע משינוי בעמדותיו של הקצין לשעבר, אלא מהחשש של גורמים פוליטיים מפני האפשרות שיציע חלופה למצביעים שאינם מעוניינים לתמוך בהם.

"רק לפני שנה היללתם אותו וקראתם לו גיבור ישראל, והיום אתם מנסים לצבוע אותו בצבעים פוליטיים רק כי הוא בחר להתמודד בדרך שלא נוחה לכם", כתב מרזל.

הביקורת של מרזל התמקדה בפער שעליו הצביע בין היחס החיובי שקיבל וינטר בעבר לבין הניסיונות, לטענתו, לתייג אותו כיום מבחינה פוליטית. מרזל לא ציין בפוסט את שמות הגורמים שאליהם כיוון את דבריו, אך טען כי החשש מפני אלטרנטיבה פוליטית הוא שעומד מאחורי שינוי היחס.

מרזל חתם את הפוסט במסר תקיף נוסף כלפי אותם גורמים: "באמת, תרדו רגע מהעץ. אתם פשוט ירדתם מהפסים".