בעקבות הדרמה בדובאי: חוזרים לחטיפת המטוס שהובילה למבצע אנטבה

מבצע אנטבה ( צילום: דובר צה"ל )

האירוע הדרמטי בטיסת פליי דובאי לישראל, שבמהלכו ניסה טייס המשנה להשתלט על המטוס ולרסק אותו, הסתיים בנחיתת חירום בסעודיה, לאחר שנוסעים ואנשי צוות הצליחו להשתלט על החשוד. האירוע החזיר לתודעה את הסכנה שבניסיון להשתלט על מטוס נוסעים, והזכיר את אחת מחטיפות המטוסים המפורסמות בהיסטוריה של ישראל: חטיפת מטוס אייר פראנס בשנת 1976, שהובילה למבצע אנטבה.

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ארבעה מחבלים עולים למטוס ומשתלטים עליו הכול מתחיל ביוני 1976. טיסה 139 של חברת אייר פראנס ממריאה מתל אביב לפריז, עם עצירת ביניים באתונה. אלא שבמהלך העצירה עולים למטוס ארבעה מחבלים, שני פלסטינים ושני גרמנים, שמצליחים להעלות איתם גם כלי נשק. זמן קצר לאחר ההמראה מאתונה הם שולפים את הנשק ומשתלטים על המטוס, שעליו מאות נוסעים ואנשי צוות. לאחר עצירה בלוב, החוטפים ממשיכים עד לשדה התעופה באנטבה שבאוגנדה, שם מצטרפים אליהם עוד שלושה מחבלים. עם הנחיתה מועברים בני הערובה לטרמינל הישן בשדה התעופה, ושם מתחיל אחד החלקים הקשים בסיפור. החוטפים מפרידים בין הנוסעים: את רוב הנוסעים הזרים הם משחררים, בזמן שהישראלים והיהודים נשארים בשבי. האולטימטום שהציבו החוטפים לישראל המחבלים מציבים לישראל ולמדינות נוספות דרישה ברורה: לשחרר 53 אסירים, בהם 40 שמוחזקים בישראל. אם הדרישות לא ייענו, הם מאיימים להתחיל להרוג את בני הערובה. בישראל מתחילים לנהל משא ומתן ומצליחים אפילו לדחות את האולטימטום. אבל בזמן שהשיחות מתנהלות, בצה"ל כבר עובדים על תוכנית אחרת לגמרי: להגיע עד אוגנדה ולחלץ את החטופים בעצמם. וזה הרבה יותר מסובך ממה שזה נשמע. הכוחות צריכים לטוס אלפי קילומטרים מישראל, לנחות באמצע הלילה בשדה תעופה במדינה זרה, להגיע עד לטרמינל שבו מוחזקים החטופים ולהוציא אותם משם לפני שהמחבלים יספיקו לפגוע בהם. אחרי כמה ימים של תכנון, בלילה שבין 3 ל-4 ביולי, המבצע יוצא לדרך.

מבצע אנטבה ( צילום: דובר צה"ל )

ארבעה מטוסי הרקולס ומרצדס שחורה אחת

ארבעה מטוסי הרקולס ממריאים מישראל לכיוון אוגנדה, ועליהם לוחמי סיירת מטכ"ל, צנחנים וגולני. על המבצע כולו מפקד דן שומרון, ואילו על כוח ההסתערות שאמור להגיע ישירות אל החטופים מפקד יוני נתניהו, אחיו הבכור של בנימין נתניהו.

כשהמטוס הראשון נוחת באנטבה, הלוחמים מוציאים ממנו מרצדס שחורה ושני ג'יפים. התוכנית היא להתחזות לשיירה של נשיא אוגנדה, אידי אמין, וכך להתקרב לטרמינל בלי שהחיילים האוגנדים יחשדו שמדובר בכוח ישראלי.

אבל בדרך לטרמינל הכוח נתקל בחיילים אוגנדים, ונפתחת אש. הלוחמים ממשיכים לעבר המבנה, יורדים מהרכבים ומסתערים על המקום שבו מוחזקים בני הערובה.

במהלך חילופי האש יוני נתניהו נפגע מירי ונהרג. למרות הפגיעה במפקד כוח ההסתערות, שאר הלוחמים ממשיכים במשימה, נכנסים לטרמינל ומחסלים את המחבלים.

במקביל, כוחות נוספים של צה"ל מאבטחים את שדה התעופה, מסייעים בהעברת החטופים למטוסים ומשמידים מטוסי קרב אוגנדיים כדי למנוע מהם לרדוף אחרי המטוסים הישראליים.

מבצע אנטבה ( צילום: משה מילנר, לע"מ )

פחות משעה באנטבה, ומבצע שנכנס להיסטוריה

בתוך פחות משעה מרגע הנחיתה, הכוחות הישראליים משלימים את החילוץ ועוזבים את אנטבה עם 102 בני ערובה.

אבל למבצע היה גם מחיר כבד. שלושה מבני הערובה נהרגו במהלך החילוץ, לצד יוני נתניהו, שהיה החייל הישראלי היחיד שנהרג במבצע. חטופה נוספת, דורה בלוך, שהועברה לבית חולים באוגנדה עוד לפני החילוץ, נרצחה לאחר מכן בידי השלטונות האוגנדיים.

המבצע, שנקרא בתחילה "כדור הרעם", קיבל בהמשך שם חדש לזכרו של יוני נתניהו: "מבצע יונתן".

חמישים שנה אחרי, מבצע אנטבה עדיין נחשב לאחד ממבצעי החילוץ המפורסמים בתולדות צה"ל. מה שהתחיל בחטיפת מטוס בדרך לפריז הסתיים בחילוץ נועז אלפי קילומטרים מישראל, ובסיפור שנכנס להיסטוריה.