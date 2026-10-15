המתקשרת ריקי קיטרו הציגה היום (חמישי) בשידור חי בטיקטוק שלה תחזית לקראת הבחירות, שבמסגרתה התייחסה לסיכויי ממשלת השינוי ולמנהיגיה, יאיר לפיד ונפתלי בנט. לצד התחזית שהשמיעה באמצעות הקלפים, הזהירה קיטרו מפני האפשרות של הפסד בבחירות אם המצביעים לא יתגייסו ויגיעו לקלפיות.

"אנחנו עלולים ליפול", אמרה קיטרו בפתח דבריה, והוסיפה: "הצלחתי לעצבן הרבה אנשים".

בהמשך התייחסה למצב הפוליטי ולתחזית שהציגה באמצעות הקלפים: "יש בלגן היסטרי מבחינת הבחירות", אמרה, ולאחר מכן הוסיפה: "והקלפים שלי, כמו שאתה רואה, אני יכולה להגיד לך שממשלת השינוי כן תצליח לעשות את השינוי הגדול במדינה".

למרות האזהרה שהשמיעה בתחילת השידור, קיטרו הציגה תחזית חיובית ביחס לממשלת השינוי. עם זאת, בדברים שנמסרו לא נקבה במפורש בזהות המנצח בבחירות או במספר המנדטים הצפוי.

קיטרו המשיכה והתייחסה לאתגרים שעומדים בפני הממשלה שעליה דיברה: "יש כל כך הרבה דברים לטפל בהם שהם צריכים הרבה אנרגיה והרבה שכל ואנשים שילחמו כאילו זה הבית שלהם".