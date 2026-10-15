הליכוד במתקפה על ליברמן: "מדבר ימין ועושה שמאל"

מפלגת הליכוד תקפה היום (חמישי) בחריפות את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, בעקבות הצהרתו כי לא יתמוך בממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר, וכי לא יסכים לשבת בממשלה בראשות בנימין נתניהו בשום מצב.

בהודעת הליכוד נמסר: "ליברמן שהקים ממשלה עם מנסור עבאס והעביר כשר האוצר 53 מיליארד שקל לעמותות איסלאמיות שתמכו בחמאס, יעשה זאת שוב. הוא שוב מדבר ימין ועושה שמאל. לאיזנקוט וליברמן אין ממשלה בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות".

הדברים נאמרו בתגובה להצהרה שפרסם ליברמן, שבה הציג את התנאים שלו להקמת הממשלה הבאה והבהיר כי ישראל ביתנו לא תצטרף לקואליציה עם המפלגות החרדיות או הערביות.

"בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה", הצהיר ליברמן.

בהמשך התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם הליכוד, והציב תנאי חד משמעי: "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".