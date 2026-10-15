הליכוד במתקפה על ליברמן: "מדבר ימין ועושה שמאל"

מפלגת הליכוד תקפה היום (חמישי) בחריפות את יו"ר ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, בעקבות הצהרתו כי לא יתמוך בממשלת מיעוט, גם לא לתקופת מעבר, וכי לא יסכים לשבת בממשלה בראשות בנימין נתניהו בשום מצב.
בהודעת הליכוד נמסר: "ליברמן שהקים ממשלה עם מנסור עבאס והעביר כשר האוצר 53 מיליארד שקל לעמותות איסלאמיות שתמכו בחמאס, יעשה זאת שוב. הוא שוב מדבר ימין ועושה שמאל. לאיזנקוט וליברמן אין ממשלה בלי יאיר גולן והמפלגות הערביות".
הדברים נאמרו בתגובה להצהרה שפרסם ליברמן, שבה הציג את התנאים שלו להקמת הממשלה הבאה והבהיר כי ישראל ביתנו לא תצטרף לקואליציה עם המפלגות החרדיות או הערביות.
"בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה", הצהיר ליברמן.
בהמשך התייחס לאפשרות של שיתוף פעולה עם הליכוד, והציב תנאי חד משמעי: "הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".
ליברמן אף ביקש להבהיר כי מפלגתו לא תאפשר הקמת ממשלת מיעוט כפתרון זמני לאחר הבחירות. "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר", הדגיש.
למרות הסקרים, יו"ר ישראל ביתנו הביע ביטחון באפשרות להקים קואליציה ללא נתניהו, ואף טען כי ישנם חברי כנסת מהליכוד שעשויים להצטרף למהלך כזה.
"אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים. וחוץ מזה, אני מכיר כמה ח״כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".
האם אתם לא נזכרים בימים שבהם ערכים ציוניים קדמו למאבקי הישרדות אישיים בשלטון???