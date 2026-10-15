נתניהו חושף: טלפנתי לנשיא סוריה, אמרתי לו לחדול

במהלך ביקור במרכז הליכוד של היישוב הדרוזי יירכא בצפון, חשף נתניהו טפח מההתרחשויות מאחורי הקלעים בזמן טבח הדרוזים בא-סווידא וחשף שיחת טלפון חדה ולא מתפשרת עם הנשיא הסורי, אחמד א-שרעא.

בשיחה עם המתפקדים והתומכים הדרוזים של מפלגת הליכוד ביישוב, שוחח נתניהו על ההתנהלות מול סוריה, בשטחה יושבים דרוזים רבים. נתניהו הזכיר גם את ניסיונות הטבח של המשטר בתחילת דרכו, והתייחס ספציפית לניסיון הטבח בא-סווידא.

ראש הממשלה חשף את מאחורי הקלעים של האירוע, ואף חשף כי קיים שיחות טלפון ישירה עם הנשיא הסורי הטרי אחמד א-שרעא, והורה לו מיד לחדול מההרג והניסיונות לתקוף את אוכלוסיית סווידא הדרוזית.

"כשהיה את הטבח באחינו הדרוזים בסוריה הרמתי טלפון לנשיא סוריה א-שרע ואמרתי לו לחדול". חשף ראש הממשלה.

ניסיון הטבח בא-סווידא הגיע לאחר שמרחצי דם דומים בוצעו על ידי המשטר באזורים נוספים, כמו החבל הכורדי בצפון המדינה ומחוזות העלאווים על קו החוף, אלפים רבים נהרגו באותם פוגרומים משטריים.

הטבח בא-סווידא נעצר ונמנע ברובו בעזרת ישראל, אשר ביצעה שורה תקיפות אוויריות על כוחותיו של א-שרעא שגרמו למנוסה, מאז מבהירה ישראל כי לא תקבל אף איום על הדרוזים, כעת חשף נתניהו כי שוחח עם נשיא סוריה ישירות באותו יום, פרט שלא יצא לאור עד כה.