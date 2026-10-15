רק 10 דקות עבודה: סלמון בתנור ברוטב דבש וחרדל

סלמון בדבש ( צילום: AI )

אם אתם אוהבים סלמון אבל מחפשים דרך קצת אחרת להכין אותו, כדאי לכם לנסות את המתכון הזה. השילוב של הדבש והחרדל מעניק לדג טעם מתקתק עם חריפות עדינה, והשום והלימון מוסיפים לו בדיוק את מה שצריך.