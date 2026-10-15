רק 10 דקות עבודה: סלמון בתנור ברוטב דבש וחרדל

אם אתם אוהבים סלמון אבל מחפשים דרך קצת אחרת להכין אותו, כדאי לכם לנסות את המתכון הזה. השילוב של הדבש והחרדל מעניק לדג טעם מתקתק עם חריפות עדינה, והשום והלימון מוסיפים לו בדיוק את מה שצריך.
מצרכים:
- 4 נתחי פילה סלמון
- 2 כפות דבש
- 2 כפות חרדל דיז'ון
- 2 כפות שמן זית
- 2 שיני שום כתושות
- כף מיץ לימון סחוט
- חצי כפית פפריקה מתוקה
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- כפית שומשום (לא חובה)
- מעט פטרוזיליה קצוצה להגשה
אופן ההכנה:
- מחממים תנור ל־190 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- בקערה קטנה מערבבים את הדבש, החרדל, שמן הזית, השום הכתוש, מיץ הלימון, הפפריקה, המלח והפלפל עד לקבלת רוטב אחיד.
- מסדרים את נתחי הסלמון בתבנית, כשהעור כלפי מטה, ומורחים מעליהם בנדיבות את הרוטב.
- מפזרים מעט שומשום מעל הדגים ומכניסים לתנור.
- אופים במשך 12-18 דקות, בהתאם לעובי הנתחים, עד שהסלמון מוכן אך עדיין עסיסי מבפנים.
- מוציאים מהתנור, מפזרים מעל מעט פטרוזיליה קצוצה ומגישים.