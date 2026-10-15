הערב (חמישי) תשדר קשת 12 פרק מיוחד של הסדרה החדשה "הבריחה", שיוקדש לזכרה של השחקנית טל ברקוביץ' ז"ל. הפרק יציג את ברקוביץ' בתפקיד המשחק האחרון שלה, לפני שנהרגה בתאונת דרכים קשה בחודש ינואר האחרון.

"הבריחה" היא סדרת דרמה חדשה בכיכובם של עידו טאקו ויהודה לוי, העוסקת בעולם הסגור והמסוכן של כתות. העלילה עוקבת אחר יואל (עידו טאקו), צעיר שחי בכת בקולומביה ומחליט לברוח יחד עם אשתו (נאיה בינשטוק) ובנו. אלא שהניסיון מסתבך והוא נאלץ להשאיר את משפחתו מאחור.

כדי להציל את משפחתו, יואל פונה לעזרה של בכיר לשעבר במערכת הביטחון (יהודה לוי), שנרתם למשימה המורכבת. ככל שמבצע החילוץ מתקדם, הסיפור הולך ומסתבך והדמויות נשאבות עמוק יותר אל תוך העולם הסגור של הכת.

הסדרה נכתבה בהשראת סיפורי כתות מהשנים האחרונות, ובהשתתפותם של עידו טאקו, איתי תורג'מן, מאור שוויצר, בן סולטן, נאיה בינשטוק, ליה אללוף, מארק איווניר ושחקנים נוספים. הסדרה צולמה בחו"ל, נכתבה ובוימה על ידי אריאל כהן, יואב ודורון פז, והופקה על ידי רייסדור הפקות בשותפות עם אייזנבך הפקות.

יצוין כי הסדרה היא פרי שיתוף פעולה של צוות יוצרים מנוסה, שכבר הוכיח את עצמו בפרויקטים קודמים. המפיק יקי רייסנר, שעמד מאחורי סדרת "בחורים טובים" המצליחה, הוא זה שיזם את הפרויקט והביא אותו למסך.

הפרק המיוחד שישודר הערב יהווה הזדמנות לצופים לראות את טל ברקוביץ' ז"ל בתפקיד האחרון שלה, ויוקדש לזכרה. השחקנית, שהייתה בת 26 בלבד בעת פטירתה, הותירה אחריה קריירה מבטיחה וזיכרון יקר בלב עמיתיה ומעריציה.