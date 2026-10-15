ללי דרעי מודה בכאב: "אני בוכה בלילות"

ללי דרעי ממפלגת 'עמך ישראל' בראשות וינטר, שאיבדה את בנה סעדיה ז"ל במלחמה, התייחסה ללחצים הרבים המופעלים נגדה ונגד חבריה, הקוראים להם לפרוש.

‏דרעי פנתה לפעיל הימין יגאל מלכה וכתבה לו: "מכתב פתוח לפעיל הליכוד, יגאל מלכה. ראיתי הבוקר את הסרטון אותו פרסמת שאני מבינה שרץ בעוד קבוצות ליכוד, בו מראים אותי ועוד חברים בעמך ישראל בוכים, או בלשונך “מתבכיינים” כשברקע יש את השיר ‘הוא פגע בי, אמא’.

‏וואלה, יגאל, אני חייבת להגיד לך שאתה צודק. אני בוכה לפעמים. בוכה בלילה, בוכה בכניסת שבת, בוכה משיר שסעדיה אהב או ממאכל שאהב. אבל אני קמה כל בוקר, כל בוקר, אומרת מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה".

‏עוד הוסיפה דרעי: "ואז אני אוספת כוחות, מחייכת, נזכרת במורשת שלו ושל האחים שלו שנפלו כדי להגן על העם שאני כל כך אוהבת וקמה מחדש. כי אני יודעת שיש לי שליחות לחבר את העם הזה מחדש ואני אגשים אותה.

‏גם אם תמשיכו להסית, ללעוג, לבזות, להשפיל ולהחרים אותי ואותנו. אני חייבת את זה לסעדיה, ללוחמים ולכל עם ישראל, לכל עמך ישראל. כששמעתי את השיר הזה ברקע, שיר שנועד ללעוג לי, חשבתי רק על דבר אחד: איך סעדיה לוחש לי ‘הוא פגע בי, אמא’".

‏לסיום אמרה דרעי: "ועוד משהו יגאל, יקירי: אני כבר עברתי הכל, כלום לא מרתיע אותי, לא מפחיד אותי, לא יגרום לי לפרוש. אני פלדה, פלדת ללי".