פינדרוס מצא את האשם: בגלל זה הממשלה שלנו לא הצליחה

חבר הכנסת יצחק פינדרוס מ'יהדות התורה' עורר היום (חמישי) סערה, לאחר שרמז בפודקאסט של 'משפחה' כי הממשלה הנוכחית נכשלה בשל תפקידו של אמיר אוחנה כיו"ר הכנסת.

"הצביעו ליושב ראש כנסת שהיה בזה חילול השם", אמר ורמז לאמיר אוחנה, בשל נטייתו המינית.

"לא הייתי אז בתפקיד יושב ראש סיעה, הייתי בנורבגי, רק אחר כך נכנסתי לכנסת. אני חושב שהחילול ה' הזה יש לו מחיר", אמר פינדרוס.

עוד הוא הוסיף: "הנוטל עצה מן הזקנים אינו נכשל, דבר כזה היה צריך להישאל ואני בספק גדול שאם דבר כזה היינו שואלים, היה יוצא כזה חילול ה' תחת ידינו".

לגבי תפקידים אחרים שאוחנה יוכל לכהן בהם, כמו למשל שר החוץ, השיב פינדרוס: "אני לא יודע אבל נצטרך לשאול את הרבנים".