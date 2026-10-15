מועמד הליכוד נגד התנהלות מפלגתו: "זו היתה טעות"

מועמד מפלגת הליכוד ארז תדמור, התייחס היום (חמישי) ברדיו 'קול ברמה' לניסיון העברת הרפורמה המשפטית על ידי שר המשפטים יריב לוין, וטען מה היו הטעויות שהובילו לכישלונה.

"האסטרטגיה שנקטנו בה לפני שלוש וחצי שנים, להודיע מראש ולהלחיץ את כולם, יש לי הרבה מאוד הערכה לשר לוין, אבל אני חושב שזה הייתה טעות.

מה שצריך לעשות זה שורה של שינויים הדרגתיים, כדי לדכא את היכולת שלהם להפעיל מרד כפי שהם ביצעו פה לפני שלוש וחצי שנים", אמר תדמור.

לדבריו, מערכת המשפט צברה כוח רב מדי, באופן שלטענתו פוגע באיזון בין הרשויות ומעביר סמכויות מנבחרי הציבור לפקידים ולמשפטנים.

תדמור הציג את הדרך שבה, לשיטתו, צריכה הממשלה הבאה לפעול: לקדם שינויים בשלבים, להסביר אותם טוב יותר לציבור ולהימנע ממהלכים כוללים שמייצרים עימות חזיתי.

"מה שאנחנו צריכים לעשות זה שורה של שינויים הדרגתיים״, אמר, והוסיף כי יש לקדם את המהלכים באופן שיצמצם את האפשרות להתנגדות רחבה כפי שהתרחשה סביב הרפורמה הקודמת". לדבריו, שינוי בהרכב המוסדות ובזהותם של בעלי התפקידים הבכירים עשוי להשפיע על אופן התנהלותה של המערכת גם לפני חקיקת רפורמה מקיפה.