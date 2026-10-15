ליברמן מנחית מכה על איזנקוט: "לא נתמוך בממשלת מיעוט"

‏יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, התייחס היום (חמישי) לעמדתו בנוגע להקמת ממשלת אחדות לאומית.

בפתח דבריו אמר ליברמן: "בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה.

הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".

‏ליברמן הדגיש: "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר".

לסיום הוא הוסיף: "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים. וחוץ מזה, אני מכיר כמה ח״כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".