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חדשות פוליטי מדיני

ליברמן מנחית מכה על איזנקוט: "לא נתמוך בממשלת מיעוט"

אביגדור ליברמן סותם את הגולל על תוכניתו של גדי איזנקוט, להקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים ואומר: "א נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר"

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איזנקוט וליברמן (יונתן זינדל / פלאש 90, מרים אלסטר/פלאש90)

‏יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, התייחס היום (חמישי) לעמדתו בנוגע להקמת ממשלת אחדות לאומית.

בפתח דבריו אמר ליברמן: "בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה.

הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב".

‏ליברמן הדגיש: "לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר".

לסיום הוא הוסיף: "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים. וחוץ מזה, אני מכיר כמה ח״כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".

ליברמן נגד ממשלת מיעוט
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מדובר למעשה במכת מחץ לתוכניתו של איזנקוט, להקים ממשלת מיעוט בתמיכת הערבים, בכדי שהוא יהיה ראש ממשלה בתקופת הבחירות.

נזכיר כי בימים האחרונים בני גנץ הזהיר את איזנקוט ואמר לו כי בנט וליברמן מתכננים מהלך שימנע מאיזנקוט לכהן כראש ממשלה.

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מופתע מזה שלא הופתעתי
לפני 57 דקות

שמעתי את ליברמן הבוקר ודווקא שמחתי אלללה! לפחות עכשיו ברור שרק איזנקוט מנהיג אמת שלא מחפש קומבינות! היחיד שיבנה פה קואליציה ציונית לאומית ויעיף את העסקנים, פחחחח משיח שקר ביבי
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