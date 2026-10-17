יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על דן תורג'מן

דן תורג'מן ( שאול גולן, ynet )

השחקן והבמאי דן תורג'מן, שמוכר לרבים מהסדרות "לגעת באושר", "השמיניה" ו"המדובב", יחגוג בשבת הקרובה את יום הולדתו ה-68. לאורך השנים הוא הספיק לככב בסרטים ובסדרות, לביים סרטי קולנוע, לעבוד בתיאטרון וגם להיכנס לעולם העסקים. אלא שבשנים האחרונות שמו עלה לכותרות דווקא בעקבות הסתבכות עם רשויות המס, שהסתיימה לאחרונה בהחמרת עונשו לעשרה חודשי מאסר בפועל. לכבוד יום הולדתו, אספנו עשרה דברים שאולי לא ידעתם עליו.

1. לפני שהפך לשחקן, הוא היה קצין בצנחנים תורג'מן נולד בירושלים בשנת 1958 להורים יוצאי מרוקו, וגדל והתחנך בעיר. בצה"ל שירת כקצין בחטיבת הצנחנים, ורק לאחר שהשתחרר החליט לגשת לעולם המשחק. הוא נרשם ללימודי תיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שם למד לתואר ראשון במגמת משחק. 2. הקריירה שלו התחילה דווקא בתפקיד של קצין מצרי בשנת 1986 הופיע תורג'מן לראשונה בקולנוע, בסרט "אוונטי פופולו", שבו גילם קצין מצרי. שנתיים לאחר מכן כבר קיבל תפקיד ראשי בסרט "בצילו של הלם קרב". בהמשך השתתף בסרטים נוספים, בהם "רכבת העמק", "אש צולבת" ו"בשם האהבה", והפך לשם מוכר בתעשיית הקולנוע הישראלית. 3. הוא כיכב בטלנובלה הישראלית הראשונה בשנת 2001 קיבל תורג'מן תפקיד ראשי בסדרה "לגעת באושר", שנחשבת לטלנובלה הישראלית הראשונה. הסדרה זכתה להצלחה גדולה והפכה אותו לפנים מוכרות בבתים רבים בישראל. בעקבות ההצלחה הוא אף הנחה בשנת 2002 את הטקס "אני רוצה להיות נטליה", שנערך בהשראת הסדרה. 4. הוא שיחק גם ב"השמיניה" וב"תיכון השיר שלנו" מי שגדל על סדרות הנוער של שנות האלפיים אולי זוכר את תורג'מן גם מהמסך הקטן. לאורך השנים הוא השתתף בסדרות כמו "השמיניה", "תיכון השיר שלנו", "סיטי טאוור" ו"אננדה". בשנת 2019 גילם את מישל בסדרת הפשע "המדובב", והמשיך להופיע בהפקות טלוויזיה גם אחרי עשרות שנים בתעשייה. 5. הוא לא הסתפק במשחק והחליט גם לביים סרטים לצד עבודתו כשחקן, תורג'מן החל לעסוק גם בבימוי ובהפקה. בשנת 1997 ביים וכיכב בסרט "מינוטאור", המבוסס על ספרו של בנימין תמוז. בשנת 2004 ביים את הסרט "משהו מתוק", שבו שיחק לצד איילת זורר, ובשנת 2012 ביים את "רימון הזהב", בהשתתפות אחינועם ניני, מיכאל מושונוב וגלית גיאת. 7. הוא היה נשוי לשחקנית ענת עצמון, ויש להם שני בנים תורג'מן הכיר את השחקנית ענת עצמון במהלך צילומי הסרט "בצילו של הלם קרב", והשניים הפכו לזוג גם מחוץ למסך. בשנת 1991 הם התחתנו, ובמהלך נישואיהם נולדו להם שני בנים: ליאם, שעוסק במוזיקה, ואלעד, שהלך בעקבות הוריו לעולם המשחק. בשנת 2003 התגרשו השניים, לאחר 12 שנות נישואים. 7. על הבן - אלעד תורג'מן מתברר שהאהבה למסך עברה גם לדור הבא. בנו של תורג'מן, אלעד, מנישואיו לשחקנית ענת עצמון, הלך בעקבות הוריו ונכנס גם הוא לעולם הבידור. כיום הוא שחקן ויוצר תוכן ברשתות החברתיות, ולאחרונה השתתף גם בתוכנית הריאליטי "פאוור קאפל". לאלעד יש אח נוסף, ליאם, שבחר דווקא בקריירה מוזיקלית.

שיר טרן ואלעד תורג'מן ( רשת 13 )

8. בשלב מסוים הוא נכנס גם לעולם הנדל"ן והעסקים

מתברר שעולם המשחק לא היה העיסוק היחיד של תורג'מן. במהלך שנות האלפיים הוא החל לעסוק גם בשיווק קרקעות וביזמות נדל"ן. בנוסף לחברת הפקות שבבעלותו, החזיק גם ב-30% מחברת "מלון כנרת ספא בע"מ". הפעילות העסקית שלו היא זו שעמדה בהמשך במרכז הפרשה המשפטית שבה הסתבך.

9. הוא הורשע בעבירות מס בעקבות הכנסות של מיליוני שקלים

בשנת 2018 נעצר תורג'מן במסגרת חקירה של רשות המסים, לאחר שהתעורר חשד כי לא דיווח על הכנסות של מיליוני שקלים. בהמשך התברר כי מדובר בהכנסות מפעילות בתחום הנדל"ן ומהשכרת דירות, שלא דווחו לרשויות לאורך שנים. בשנת 2025 הורשע בעבירות מס בעקבות הודאתו במסגרת הסדר טיעון, ובית המשפט גזר עליו תשעה חודשי מאסר בעבודות שירות וקנס של 100 אלף שקלים. הפרקליטות ביקשה להטיל עליו 15 חודשי מאסר בפועל, אך בית המשפט התחשב בעיכוב החריג בהגשת כתב האישום ובחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות.

10. לאחרונה הוחמר עונשו לעשרה חודשי מאסר בפועל

הפרשה המשפטית לא הסתיימה בגזר הדין הראשון. הפרקליטות ערערה על קולת העונש, ובספטמבר האחרון קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את הערעור והחמיר את עונשו של תורג'מן לעשרה חודשי מאסר בפועל. במקביל, הקנס שהוטל עליו הופחת מ-100 אלף ל-50 אלף שקלים. על פי ההחלטה, תורג'מן צפוי להתחיל לרצות את עונשו ב-1 במרץ 2027. בכך, לאחר שנים של קריירה מצליחה בקולנוע ובטלוויזיה, מצא את עצמו השחקן בכותרות דווקא בעקבות הסתבכותו עם רשויות המס.