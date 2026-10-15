הולך בעקבות אבא: במה השקיע ליאם גולן חצי מיליון שקל?

ליאם גולן הולך בעקבות אביו אייל גולן ומפתח קריירה מוזיקלית משלו, אבל מתברר שהמוזיקה היא לא התחום היחיד שמעניין אותו. עכשיו הוא מחליט להיכנס גם לעולם העסקים, עם השקעה של לא פחות מחצי מיליון שקלים.

גולן משיק חברת מוניות חדשה בשם 4U, שבה השקיע כחצי מיליון שקלים. מדובר בצעד חדש עבור הזמר הצעיר, שעד עכשיו התמקד בעיקר במוזיקה, וכעת החליט לנסות את מזלו גם בתחום אחר לגמרי.

גולן, בנו של הזמר אייל גולן ושל הדוגמנית אילנית לוי, החל את הקריירה המוזיקלית שלו בשנת 2023, ומאז הספיק להוציא מספר שירים ולנסות לפלס לעצמו דרך בתעשיית המוזיקה.

לא רק זמר: עכשיו גם איש עסקים

אגב, גם אביו אייל גולן לא הסתפק רק במוזיקה, ובמהלך השנים נכנס לעולם העסקים והשקיע בין היתר בתחום הנדל"ן.

עכשיו גם ליאם עושה את הצעד הראשון שלו בעולם העסקי, ועם השקעה של חצי מיליון שקלים בחברת המוניות החדשה, נראה שהוא מתכוון לקחת את התחום ברצינות. האם בהמשך נראה אותו מתמקד יותר בעסקים או ממשיך להשקיע בקריירה המוזיקלית? ימים יגידו.