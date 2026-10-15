נתניהו במסר תקיף מגבול ירדן: "אל תנסו אותנו"

ראש הממשלה נתניהו ביקר בחזית הגבול המזרחי של ישראל, סקר את המכשול ההנדסי החדש שנמצא בתהליכי הקמה לכל אורך הגבול, אך הבהיר כי בניגוד לעזה, זה הוא רק חלק קטן ממערך ההגנה האזורי הרחב.

נתניהו הגיע היום לסקור את המערך הביטחוני החדש של הגבול המזרחי, במהלך הביקור סייר במרחב המכשול החדש שמוקם בגבול המזרחי יחד עם שר הביטחון ישראל כ״ץ, ראש מנהלת גבולות ותפר, אלוף ערן אופיר, מפקד אוגדה 96, תא״ל אורן שמחה ומפקדים נוספים.

בנוסף לכך, זכה לסקירה על המאמצים שנעשו לעיבוי מערך ההגנה בגבול על כל סוגי האמצעים והכוחות, והמאמצים לחיזוק מרכיבי הביטחון בגבול המזרחי.

מראש הממשלה נמסר לאחר הסיור הטקטי: "אני פה בעמק הירדן ליד קיבוץ מסדה עם שר הביטחון ומפקדי צה"ל. מה שיש פה מאחוריי זה המכשול הענק שאנחנו בונים בגבול המזרחי מהירמוך ועד אילת. אנחנו בונים את זה כתוספת לביטחון. זה בנוסף לאזורי הביטחון שיש לנו בלבנון, בסוריה וכמובן ברצועת עזה".

אך ראש הממשל מיהר להבהיר כי זו איננו עוד מכשול בודד בסגנון גבול עזה: "אנחנו מקיפים את מדינת ישראל במכשול ענק, אבל זה לא לבד. יש כאן כוחות, יש כאן תוכנית עבודה, תוכניות נגד רחפנים, אני לא אפרט. פשוט הגנה מירבית כדי שנוכל להגן על אזרחי ישראל ולא לתת לאף אחד אפילו לחשוב לפלוש למדינת ישראל.".

לבסוף שיבח ראש הממשלה את המאמצים הכבירים והמליץ לאויבי ישראל שלא לנסות את נחישות המדינה: "יש כאן עבודה ענקית - יש כאן עבודה הנדסית ענקית, עבודה לוגיסטית ענקית, יש פה התגייסות של צבא ההגנה לישראל, יש פה התגייסות של המילואים. כל הכוח הזה בא כדי לומר לאויבי ישראל: אל תנסו אותנו".