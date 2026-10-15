עמית סגל בתגובה לדרמה הפוליטית: "זה אירוע רציני"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, מסר כעת (חמישי) הצהרה בנוגע לדעתו על הקמת ממשלת אחדות לאומית.

בדבריו אמר ליברמן: "בימים האחרונים נשאלתי כמה וכמה פעמים לגבי ממשלת אחדות לאומית. עמדתנו חדה וברורה: אנחנו נקים קואליציה המורכבת ממפלגות ציוניות בלבד. בלי רע״מ, בלי המשותפת, בלי ש״ס ובלי יהדות התורה.

‏הליכוד בלי נתניהו יכול להיות שותף משמעותי. עם נתניהו - שיתהפך העולם לא נשב בשום מצב. לא נתמוך בשום ממשלת מיעוט, גם לא בממשלת מיעוט לתקופת מעבר".

‏עוד הוסיף ליברמן: "אני מאמין שנגיע לרוב מוצק בבחירות הקרובות, למרות הסקרים. וחוץ מזה, אני מכיר כמה ח״כים מתוך הליכוד שמבינים את גודל השעה, מבינים שביבי הפך אותם לקבלני משנה של גולדקנופף ודרעי, ולכן יהיו מוכנים להשלים את המניין ולהצטרף לקואליציה ציונית".

הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס לכך ומסר: "זה אירוע רציני. הרי בסקרים כבר אין קירבה ל-61 זה זמן רב. ליברמן מבצע פה סיכול ממוקד פומבי לתכנית איזנקוט. האם זה כדי להרגיע חששות של בוחרי ימין? כדי לסכל את קמפיין המפלגה הגדולה?".