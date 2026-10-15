נמלט משוטר, עלה על מעגל תנועה וגרם לתאונה

מסיע שב"חים פלסטינים נמלט משוטרים וגרם לתאונה. ביום שלישי התקבל דיווח במשטרה על תאונת פגע וברח במוצא. מבירור האירוע עלה כי, על פי החשד, מדובר בנהג שהסיע שוהים בלתי חוקיים.

האירוע החל כאשר קצין משטרה שלא היה במשמרת באותה עת, חשד ברכב והורה לנהג לעצור. הנהג לא נענה להוראה והחל בבריחה תוך סיכון משתמשי הדרך, עלה על מעגל תנועה ופגע ברכבים שנסעו במקום. לאחר מכן הוא נמלט. כתוצאה מהאירוע פונו שני נפגעים לבית החולים במצב קל (ע"פ גורמי הרפואה). בעקבות האירוע פתחו שוטרי תחנת הראל במחוז ירושלים בחקירה, ובמסגרתה בוצעו פעולות שהובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד (כבן 23, תושב הצפון) אתמול. השוהים הבלתי חוקיים שהוסעו ברכב נעצרו בסמוך לאירוע. מעצר השוהים הבלתי חוקיים הוארך אתמול עד יום ראשון והיום יובא החשוד בהסעתם לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט.