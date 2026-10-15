לא לנתניהו: פאנליסט ערוץ 14 חושף למי יצביע בבחירות הקרובות

פאנליסט ערוץ 14 מאיר פרייליכמן, לשעבר פעיל במפלגת ימינה של נפתלי בנט, חשף במי הוא מתכוון לבחור בבחירות הקרובות.

‏״הייתי עכשיו אצל הספר״, סיפר פרייליכמן, ״אני: למי אתה מצביע? הוא: לאף אחד, מיואש מכולם, ולמי אתה?

‏אני: בצלאל. הוא עשה הרבה בקדנציה האחרונה, דאג שיו״ד תתחזק כדי לשמור עלינו, ייצב את הכלכלה במלחמה.הוא: יודע מה, אני אוהב את מה שהוא עשה, ויש מצב טוב שאני אצביע לו״.

לסיום הוא אמר: ״כל שיחה כזו יכולה להעביר לגוש שלנו עוד קול״.

‏סמוטריץ׳ הגיב לו: ״תותח! כל קול קובע - הפעם לא מהמרים. כן סמוטריץ!״.