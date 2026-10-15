סרוגים
חדשות פוליטי מדיני

לא לנתניהו: פאנליסט ערוץ 14 חושף למי יצביע בבחירות הקרובות

פאנליסט ערוץ 14 ומי שהיה בעבר פעיל בכיר במפלגת ׳ימינה׳ בראשות בנט, חושף למי הוא יצביע בבחירות הקרובות, ולא מדובר בראש הממשלה נתניהו

21 תגובות
עקבו אחרינו ב -
ערוץ 14 (חיים גולדברג / פלאש90)

פאנליסט ערוץ 14 מאיר פרייליכמן, לשעבר פעיל במפלגת ימינה של נפתלי בנט, חשף במי הוא מתכוון לבחור בבחירות הקרובות.

‏״הייתי עכשיו אצל הספר״, סיפר פרייליכמן, ״אני: למי אתה מצביע? הוא: לאף אחד, מיואש מכולם, ולמי אתה?

‏אני: בצלאל. הוא עשה הרבה בקדנציה האחרונה, דאג שיו״ד תתחזק כדי לשמור עלינו, ייצב את הכלכלה במלחמה.הוא: יודע מה, אני אוהב את מה שהוא עשה, ויש מצב טוב שאני אצביע לו״.

לסיום הוא אמר: ״כל שיחה כזו יכולה להעביר לגוש שלנו עוד קול״.

‏סמוטריץ׳ הגיב לו: ״תותח! כל קול קובע - הפעם לא מהמרים. כן סמוטריץ!״.

חדשות סרוגים
סרוגים premium

המהדורה המובחרת!

הטבת השקה מיוחדת:

במקום 39 בחודש עכשיו ב 0
21
דנה
לפני 25 דקות

פעם הציונות הדתית הובילה ביושרה, היום עוסקים בעסקנות פוליטית בזמן שהאזרח המשרת נפגע! חייבים לתקן את הדרך
הצטרפו אלינו