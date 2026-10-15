ארוחת ערב מושלמת: קציצות תפוחי אדמה וגבינות בתנור

אם גם אתם מוצאים את עצמכם שוברים את הראש מה להכין לארוחת ערב, המתכון הזה יכול לסגור לכם את הפינה. קציצות תפוחי אדמה עם גבינות, שלא דורשות טיגון או מצרכים מיוחדים, ויוצאות טעימות במיוחד.
מצרכים:
- 4 תפוחי אדמה בינוניים
- ביצה אחת
- חצי כוס גבינה צהובה מגוררת
- חצי כוס גבינה בולגרית מפוררת
- 3 כפות פירורי לחם
- 2 כפות פטרוזיליה קצוצה
- חצי כפית אבקת שום
- מלח ופלפל שחור לפי הטעם
- מעט שמן זית
אופן ההכנה:
- מקלפים את תפוחי האדמה, חותכים לקוביות ומבשלים במים רותחים עד שהם מתרככים.
- מסננים היטב, מועכים לפירה ומניחים להתקרר מעט.
- מוסיפים את הביצה, הגבינות, פירורי הלחם, הפטרוזיליה והתבלינים ומערבבים היטב.
- מחממים תנור ל־200 מעלות ומרפדים תבנית בנייר אפייה.
- יוצרים מהתערובת קציצות שטוחות, מסדרים בתבנית ומברישים במעט שמן זית.
- אופים במשך 20–25 דקות, עד שהקציצות מזהיבות משני הצדדים. מומלץ להפוך באמצע האפייה.
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