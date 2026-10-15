ארוחת ערב מושלמת: קציצות תפוחי אדמה וגבינות בתנור

לביבות גבינה ( צילום: AI )

אם גם אתם מוצאים את עצמכם שוברים את הראש מה להכין לארוחת ערב, המתכון הזה יכול לסגור לכם את הפינה. קציצות תפוחי אדמה עם גבינות, שלא דורשות טיגון או מצרכים מיוחדים, ויוצאות טעימות במיוחד.