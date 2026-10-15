חילי טרופר מתייחס לשמועות הקשות שהופצו נגדו

בריאיון שישודר במוצאי שבת בתוכנית “פגישה עם רוני קובן”, חושף ח”כ חילי טרופר כי במהלך מלחמת “חרבות ברזל” התבקש השר איתמר בן גביר להפסיק להתבטא פומבית על התנאים שקבע לאסירים ולעצורים הביטחוניים בישראל, וזאת בעקבות מידע מודיעיני שלפיו חטופים ישראלים בעזה עוברים התעללות בטענה ש”זה בגלל מה שבן גביר עושה לאסירים שלנו”. לטענת טרופר, בן גביר סירב לבקשה והמשיך להתבטא בנושא.

בהמשך הריאיון מסביר טרופר מדוע החליט לפרק את המפלגה שהקים עם יועז הנדל ולהצטרף למפלגת “ישר!” של גדי איזנקוט, ולא ל”ביחד” של נפתלי בנט.

טרופר מתייחס בריאיון גם לשמועות הקשות שהופצו נגדו ברשת: "זה רגע כזה שאתה אומר יש גבול לכמה רעל אני מוכן לספוג. הייתי צריך לשבת עם הילדים, להסביר להם. ברור שהם אתי, ומאמינים לי".

כשקובן שאל מה קורה בשיחה כזו והקשה: "אתה צריך להגיד להם אבא לא פדופיל?", השיב טרופר: "אני מסביר להם, הם מבינים מה זה השדה הפוליטי. 'יפרסמו על אבא שהוא פדופיל, ברור לכם שזה שקר מוחלט'. ברור, ברור, ברור. אבל נעים? זה לא נעים. זה לא מקומות שאתה רוצה להגיע אליהם עם הילדים".

בנוסף, מתייחס טרופר לצלקות שהותיר בו שירותו הצבאי ביחידת דובדבן. כשהוא מביט לאחור על המבצעים הליליים למעצר מבוקשים, שבהם נכנסו לבתים באמצע הלילה לפני שהמבוקש הספיק להגיע לנשק או לברוח, הוא משתף במורכבות הרגשית שליוותה את הפעילויות הללו: "אתה פורץ לבית באמצע הלילה, והראשון שמתעורר זה ילד או תינוק. הילדים בוכים כי אתה לוקח את אבא. ברור לי מאוד למה עשיתי את זה ואני משוכנע לגמרי שזה הדבר הנכון, אבל זה לא הופך את זה לקל יותר – זה הופך את זה לשלם יותר".

טרופר מספר כי אינו מתעורר מזה בלילות, אך הזיכרונות עדיין נשארים עמו: "אני יכול להיזכר בילד ההוא בכפר א-זאויה שלקחנו את אבא שלו ממש לפני שהשחר עלה. אני יודע כמה היה חשוב לקחת את אבא שלו, אבל הנה, אני עדיין רואה את הילד הזה עומד בפינה של המטבח וצורח. טוב שלקחנו אותו, אבל מה עושים עם הזיכרון הזה? חיים איתו, זה חלק ממי שאנחנו". כמו כן, מדבר טרופר על המשבר באמונה שמלווה אותו מאז 7 באוקטובר.

מלשכת השר בן גביר נמסר: השר בן גביר גאה ששינה את המדיניות בבתי הכלא מקצה לקצה, הטענה כאילו החטופים קיבלו מכות בגלל השר בן גביר היא פרס לחמאס. החמאס אנס, רצח, טבח הרבה לפני שראש הממשלה נתניהו נתן לשר בן גביר לשנות את התנאים בבתי הכלא. החמאס התעלל בחטופים הרבה לפני שהשינוי תנאים בבתי הכלא התפרסם. חלק מהחטופים סיפרו גם שבגלל הפצצות חיל האוויר הם חטפו מכות, האם הייתם מצפים שחיל האוויר לא יפציץ?

״פגישה עם רוני קובן״, מוצ”ש, מיד לאחר מהדורת החדשות, בכאן 11 ובכאן BOX