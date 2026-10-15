מספר 2 אצל גנץ מטריף את הרשת: "עצוב לי עליך"

בני גנץ ( יונתן זינדל/ פלאש 90 )

רועי קונקול, יועצו לשעבר של יאיר לפיד, ומועמד מספר 2 במפלגת 'כחול לבן' של גנץ - מעורר סערה ברשת בעקבות אמירה שלו נגד פעילי מחאת השמאל.

אחד הפעילים התחיל וכתב בציניות: "אתה חושב שמדינת ישראל תמשיל להתקיים אם לא תעברו את אחוז החסימה? אני ממש חושש לקריסה מיידית אם לא נראה את האור שלך". קונקול הגיב לו: "מדינת ישראל תהיה קיימת הרבה אחרייך ואחרי. אתה יכול להמשיך עם הציניות אבל כשאני שכבתי בעזה ובלבנון, אתם פירקתם את המדינה ואין מצב בעולם שאני אתן לכם לעשות את זה שוב". פעיל מחאה אחר הגיב לכך ותקף את קונקול: "מספר 2 של גנץ: אנשי המחאה פירקו את המדינה. הם עברו מהמסרים של עמית סגל למסרים של יותם זמרי. יש להם עוד שבועיים להגיע גם לבגידה מבפנים והמרגל מפיקוד דרום".

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איש השמאל רועי נאמן כתב לקונקול: "פייר עצוב לי על מה שנהיה ממך". קונקול השיב לו: "גם לי עצוב מאוד שאחרי ה 7.10 אתה עדיין תקוע באותה קונספציה פוליטית. אפילו מי שמציע אחדות אתם בוחרים לתקוף אותו באלימות ובשנאה אז אל תטיף לי מוסר".

נאמן המשיך וכתב: "אחי אתה לא מציע אחדות, אתה כותב לאנשים טובים - שגם אם אתה לא מסכים איתם שהם פירקו את המדינה. נדפק לך המוח תסלח לי. יום אחד תסתכל על הדברים שאתה כותב ותתבייש בזה".

"אנשים טובים?", תהה קונקול, "בוא תעבור לי על הפיד קצת כפרה. זה מכונת רעל אלימה נוטפת שנאה. כן בדיוק ככה מפרקים מדינה. שני צדדים של אותו מטבע. רק רוצים להמשיך לריב ולתעב אחד את השני. ושחרר אותי מההתנשאות שלך. אני יודע בדיוק מי אני ומה אני ומה עברתי.

‏בהחלט נדפק לי המוח. נדפק לי המוח ממה שכל "האנשים הטובים" האלה עושים למדינה הזאת".