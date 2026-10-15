איראן במסר דחוף לחיזבאללה: להתכונן למלחמה מיידית

המשטר באיראן העביר להנהגת חיזבאללה מסר בהול, הקורא לארגון הטרור להתכונן באופן דחוף לפריצה מחודשת של לחימה אזורית, ולהבין את מחבליו לקחת חלק אפשרי בשיגורים כנגד מטרות.

גורמים בכירים בצמרת הארגון הלבנונית מסרו את הדברים בשיחה עם גופי תקשורת ערביים ותיארו את פניית איראן כ-"דחופה" ואפילו "מבוהלת". על פי אנשי הארגון, משמרות המהפכה וצמרת המשטר בטהראן הגיעה למסקנה כי חיודש הלחימה הוא "עניין של מתי ולא האם".

על כן דוחקים במשמרות המהפכה בארגון הטרור להעלות כוננות באופן כולל, ולא רק מול ישראל, אלא גם מול גורמים אמריקאים ומערביים אחרים. על פי הדיווחים במפרץ איראן מעוניינת שחיזבאללה יקח חלק ער יותר בלחימה הפעם ומבקשים מעורבות ישירה יותר של אנשיו.

כאשר על פי דיווחים מקבילים, זו הייתה חלק מהסיבה להעברת כספים איראנית אל המחבלים שנפצעו במתקפת הביפרים. לפי גורמים בחיזבאללה המשטר בטהראן שילם כ-200 מיליון דולר על מנת לחזק את נאמנות הארגון.