אחרי המשבר: חיים כץ האריך את כהונת יהודה אליהו ברמ"י 

השר חיים כץ בכנסת ( יונתן זינדל/פלאש 90 )

לאחר שבועות של מתיחות, מאבק משפטי ועימות שהגיע עד לשימוע - שר הבינוי והשיכון חיים כץ חתם היום (חמישי) על הארכת כהונתו של יהודה אליהו כממלא מקום מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ״י) בשלושה חודשים נוספים, או עד למינוי מנהל קבוע - המוקדם מביניהם.

ההחלטה התקבלה לאחר שיחת הבהרה שקיים כץ עם אליהו בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבמהלכה ליבנו הצדדים את המחלוקות ביניהם. ברקע עומדת גם החלטת בג״ץ, שהסירה מכשול משפטי משמעותי שעמד בפני הארכת כהונתו הזמנית של אליהו. “אני מברך על החלטת בג״ץ, מאמין בשיתוף הפעולה לקידום ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב ובכל חלקי ארץ ישראל”, מסר כץ. “אני מאריך את כהונתו של יהודה אליהו בשלושה חודשים כממלא מקום ו/או כמינוי קבוע, מה שיגיע קודם”. ההחלטה מסיימת, לפחות לעת עתה, תקופה סוערת במיוחד בצמרת רמ״י - אחד הגופים המשפיעים ביותר על שוק הדיור והקרקעות בישראל. נזכיר כי בחודש יולי בוטל מינויו הקבוע של אליהו במסגרת הליך בבג״ץ, בעקבות עתירות שעסקו בין היתר בזיקתו לשר האוצר בצלאל סמוטריץ’. בית המשפט הורה להחזיר את הליך הבחירה לוועדת איתור בהרכב מחודש, אך לא מנע מאליהו לשמש בתקופת הביניים כממלא מקום מנהל הרשות. בעקבות זאת מינה אותו כץ לתפקיד הזמני. אלא שהיחסים בין השניים עלו בהמשך על שרטון. בחודש ספטמבר זימן כץ את אליהו לשימוע בעקבות טענות הנוגעות להתנהלותו ברשות. המהלך עורר סערה בתוך הקואליציה, ונתניהו התערב באופן חריג והבהיר בפומבי כי אליהו “עושה עבודה לאומית חשובה בגליל ובנגב” וכי הוא לא יפוטר. גם סמוטריץ’ ובכירים נוספים בקואליציה התייצבו אז לצדו של אליהו, והעימות הפך ממחלוקת ניהולית פנימית למאבק פוליטי של ממש.

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בימים האחרונים התעוררה בעיה נוספת: כהונתו הזמנית של אליהו עמדה להסתיים, ועלתה מחלוקת משפטית בשאלה האם ניתן להאריך אותה. אחת הסוגיות המרכזיות הייתה האם בחישוב תקופת מילוי המקום יש לצרף גם את התקופה שבה כיהן בתפקיד ממלא המקום הקודם, עידן מועלם.

הבהרת בג״ץ שלפיה יש למנות את תקופת כהונתו הרלוונטית של אליהו ממועד כניסתו לתפקיד בחודש יולי שינתה את התמונה וסללה את הדרך להארכה נוספת.

לאחר ההכרעה המשפטית התקיימה שיחת ההבהרה בין כץ לאליהו, בהשתתפות נתניהו, ובסיומה החליט שר הבינוי והשיכון להשאיר את אליהו בתפקיד.

מדובר בתפנית משמעותית ביחסים בין השניים: בתוך שבועות ספורים עבר אליהו מזימון לשימוע ומאפשרות של סיום כהונתו – להארכה רשמית של תפקידו ולמסר פומבי מצד כץ בדבר המשך שיתוף הפעולה.

עם זאת, הסאגה סביב ראשות רמ״י עדיין לא הסתיימה. הארכת הכהונה היא זמנית ואינה מהווה מינוי קבוע. הליך בחירת מנהל קבוע לרשות עדיין צריך להיות מושלם בהתאם להחלטות בג״ץ ולכללים החלים על מינויים בכירים.

בינתיים, אחרי חודשים של מאבקים משפטיים ופוליטיים, אליהו נשאר בראש הגוף שמנהל את מרבית קרקעות המדינה – לפחות לשלושת החודשים הקרובים.