דגן עם אשתו של הרבש"ץ: "אני קורא לשחררו"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון נפגש עם רעייתו של הרבש"ץ העצור על ידי השב"כ, הביע תמיכה בה ובבעלה ודרש לשחררו ממתקני השב"כ.
רעייתו של איש הביטחון קראה לשחררו כשלצידה דגן: "אני קוראת להוציא אותו ממתקני השב״כ. אין לו מה לעשות שם. לא מוצדק בשום צורה או דרך שיישב שם, בטח לא מוצדקת הצורה שבה ניהלו את המעצר.
מדובר באיש ביטחון שהוא באמת מאוד מערכתי ומאוד ערכי, ואם היו אומרים לו - "בוא להתייצב לחקירה", הוא היה בא ומתייצב לחקירה - ולא הייתה סיבה לעצור אותו כאילו הוא מחבל, בבית שלו, לפנות בוקר, עם המשפחה, זה לא שייך.
בטח שלא שייך להחזיק אותו במרתפי השב״כ, בטח לתקופה כל כך ארוכה. ואני מצפה מכל מי שיש לו יד בדבר לפעול לזכותו".
יוסי דגן ראש מועצת שומרון חיזק את דבריה: "סיימתי כרגע פגישה ארוכה עם רעייתו של איש הביטחון שנעצר לפני מספר ימים, איש ביטחון שאחראי על גזרה חשובה בשומרון.
ואני, ויחד איתי, נציגות הרבש"צים, אנשי אגף הביטחון של המועצה. קורא ודורש מכל המערכות להוציא את איש הביטחון - שהוא בתפקיד רשמי, והוא לא טרוריסט - ממתקני השב״כ, להעביר אותו למעצר בית.
מדובר, תוך היכרות אישית ומקצועית, באיש ביטחון בתפקיד רשמי, מצטיין שטיפל ותפעל יחד עם הצבא ועם כל מערכת הביטחון, בעשרות אירועים, תמיד בהצטיינות, תמיד תוך מחמאות מכל המערכות. רק בראש השנה קיבל מצטיין חטיבה.
יש כאן אירוע שהוא לא מתקבל על הדעת. אני מצפה שהחקירה תתנהל על ידי מצ״ח ועל ידי המשטרה, לא בכלים ששמורים לטרוריסטים. אנחנו מגבים אותך, כולנו, מגבים את איש הביטחון שאי אפשר עדיין להגיד את שמו. אנחנו מגבים את כל אנשי הביטחון וכל הרבש״צים שיש לנו במרחב, כולנו. מצפים מכל המערכות לשחרור שלו".
בעבר סמכנו על מערכת הביטחון בעיניים עצומות, כיום כל עסקן יודע יותר טוב מהחוקרים 💀, הציבור שוב פראייר!