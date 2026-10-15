דגן עם אשתו של הרבש"ץ: "אני קורא לשחררו"

יוסי דגן ראש מועצת שומרון נפגש עם רעייתו של הרבש"ץ העצור על ידי השב"כ, הביע תמיכה בה ובבעלה ודרש לשחררו ממתקני השב"כ.

רעייתו של איש הביטחון קראה לשחררו כשלצידה דגן: "אני קוראת להוציא אותו ממתקני השב״כ. אין לו מה לעשות שם. לא מוצדק בשום צורה או דרך שיישב שם, בטח לא מוצדקת הצורה שבה ניהלו את המעצר.

מדובר באיש ביטחון שהוא באמת מאוד מערכתי ומאוד ערכי, ואם היו אומרים לו - "בוא להתייצב לחקירה", הוא היה בא ומתייצב לחקירה - ולא הייתה סיבה לעצור אותו כאילו הוא מחבל, בבית שלו, לפנות בוקר, עם המשפחה, זה לא שייך.

בטח שלא שייך להחזיק אותו במרתפי השב״כ, בטח לתקופה כל כך ארוכה. ואני מצפה מכל מי שיש לו יד בדבר לפעול לזכותו".