דוברו לשעבר של נתניהו מופתע: "נדהמתי לקרוא את זה"

עומר דוסטרי ( ללא קרדיט )

עומר דוסטרי, דוברו לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, התייחס היום (חמישי) לתביעת הענק שהגיש ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובעיקר למשפטו של בר שאמר כי לא היה לו את מספר הטלפון האישי של נתניהו.

בדבריו כתב דוסטרי: "‏נדהמתי לקרוא את טענת ראש השב״כ לשעבר, רונן בר, על כך ש״נתניהו לא מסר לי את מספר הטלפון שלו״. ‏מניסיון, כמי שהיה דובר רה״מ, אני אומר חד-משמעית שבעל תפקיד בכיר ורלוונטי במסגרת תפקידו יכול בהחלט למצוא את הדרך (ויש כמה) להשיג את רה״מ אם הדבר בהול ודחוף. קל וחומר מי שבידו התרעת מלחמה".

עוד באותו נושא בן זוגה של שקמה ברסלר מאיים בתביעה נגד מגיש ערוץ 14 חני אדרי

נזכיר כי אמש, מסר ראש הממשלה נתניהו את תגובתו לרונן בר ותקף אותו בחריפות: "רונן בר, שראה את הסימנים המעידים בליל ה-7 באוקטובר ולא התקשר אליי, אומר היום שלא היה לו את מספר הטלפון שלי", כתב ראש הממשלה בתגובתו.

"רונן, אתה רציני?", שאל נתניהו והמשיך: "היה לך את מספר הטלפון האדום שלי, ויכולת מיד להתקשר אליי כפי שעושים כל ראשי מערכת הביטחון".

לדבריו, "מאבטחי השב"כ, פקודיך, שנמצאים איתי 24/7, היו יכולים להשיג אותי תוך דקות. כמה חיים היינו יכולים להציל אם רק היית מתקשר בזמן".