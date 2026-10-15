בן זוגה של שקמה ברסלר מאיים בתביעה נגד מגיש ערוץ 14

בן זוגה של מובילת המחאה שקמה ברסלר שלח היום (חמישי) מכתב התראה לשמעון ריקלין וערוץ 14 באמצעות עו"ד עידן סגר, על דברים שריקלין אמר אתמול בתוכניתו בערוץ, כך דיווח כעת (חמישי) אביעד גליקמן.

ריקלין אמר: "תראו, הבעל של שקמה ברסלר הוא בכיר בשב"כ. האם יכול להיות שהוא, למשל, היה עם רונן בר בפגישה הזו עם ראש המודיעין המצרי. הוא, שמקורב לאותה אחת... מקורב, בעלה... שאמרה 'לא יהיה לכם צבא בספטמבר'. יכול להיות שהוא היה בפגי שה הגורלית הזו? החשובה הזאת? יכול להיות, בסקילה?"

‏בן זוגה של ברסלר דורש 50 אלף שקלים והתנצלות.