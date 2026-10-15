"בטוח שהציבור מטומטם": בן גביר לועג להצהרת איזנקוט

השר בן גביר ומפלגת עוצמה יהודיות לא נשארו אדישים אל דבריו של יו"ר מפלגת ישר, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, שהתחייב כי תוך שנה וחצי מיום כניסתו ללשכת ראש הממשלה חמאס לא יהיה יותר בשלטון, במפלגה לעגו לדבריו.

בתגובה מטעמם נמסר: "גדי איזנקוט בטוח שהציבור היהודי מטומטם". משם הם המשיכו ותיארו את השתלשלות האירועים מאחורי הקלעים בקבלת ההחלטות של המלחמה: "כשאיזנקוט היה בקבינט, הוא דרש לעצור המלחמה כליל, להיכנע לכל דרישות החמאס, לסגת באופן מוחלט מעזה, לשחרר את כל המחבלים מכל בתי הכלא הישראלים, התנגד נמרצות לכיבוש רפיח ולכניסה לציר פילדלפי, וכמובן התנגד לכיבוש רצועת הביטחון בלבנון".

מהמפלגה נמסר כי איזנקוט היה חסם לניצחון, בניגוד לעוצמה יהודית: "כל ההישגים בעזה, בלבנון ובאיראן היו רק אחרי שאיזנקוט עזב את הממשלה ואני נכנסתי במקומו לקבינט המלחמה המצומצם".

ולבסוף, נזפו במה שתיארו כמוכנות של האופוזיציה לשקר בשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות: "כעת, כשהוא מועמד מטעם אחמד טיבי ומנסור עבאס, הוא מבטיח לכם שהוא יכבוש את עזה, אין גבול לשקרים של מחנה הערבים והשמאל בראשות איזנקוט".