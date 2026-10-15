גדעון סער מכה על חטא: "טעיתי, אני מצטער על זה"

שר החוץ גדעון סער, הודה היום (חמישי) ברדיו 'גלי ישראל' כי מינוי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה - היה טעות קשה.

בדבריו אמר סער: "אני מודה, ולא בפעם הראשונה, שזאת הייתה טעות קשה. אני חייב להגיד שגם פה היה מרכיב של הולכת שולל, כי האג'נדה שהציגה גלי בהרב מיארה לפני בחירתה לתפקיד של ייעוץ משפטי מאפשר - הפוכה לחלוטין ממה שהיא מבצעת היום. אני עשיתי את המינוי הרע הזה, אני הובלתי אותו, ואני מצר על זה וכואב על זה".

על העדות הדרמטית של מנדלבליט אמר: "העובדה שמי שהיה שותף בתביעה יושב בדיון של החלטה מה לעשות, זה ניגוד עניינים הכי גדול. הרי הדבר הזה נמצא במרכז עבירת הפרת האמונים. על זה התביעה מגישה נגד נבחרי ציבור בוקר וערב כתבי אישום. אלה דברים מאוד חמורים.

‏אם הייתה מוסכמה שהפרקליטות מעולם לא משקרת לבית המשפט, היא בוודאי נופצה לנוכח מה שאנחנו רואים. לב ההליך הוא בעצם תמונת מראה על התנהלות רשויות החקירה והתביעה, שהיא מזעזעת והיא כשלעצמה מחייבת ניקוי עמוק מאוד ושידוד מערכות מאוד רציני".

לסיום הוא הוסיף: "כל יום שהתביעה מתעקשת להמשיך ולקיים את התיק הזה, הוא יום שבו הציבור נחשף לעוולות ולהתנהלות מנוגדת לחוק ומנוגדת להגינות בסיסית".