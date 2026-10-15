הפצצה הגדולה בעולם: התוכנית החדשה לתקיפה באיראן

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רשת CNN מפרסמת כי הממשל האמריקאי והפיקוד הצבאי הבכיר השלימו את התכנונים למערכה מחודשת נגד איראן, שתהיה עוצמתית מכל מה שנראה עד כה.

גורמים יודעי דבר אשר לקחו חלק בתכנונים מסרו לגופי התקשורת כי המערכה מיועדת להיות 'קצרה ואימתנית', כאשר במסדרונות הממשל מדברים על מתקפה אווירית בסדר גדול שלא נראה גם בתחילת המערכה המקורית, כולל שימוש בנשקים שלא נראו עד כה.

'אם כל הפצצות' ( צילום: חיל האוויר האמריקאי (U.S. Air Force). )

על פי הדיווח אחת התוכניות המרכזיות של ארה"ב הוא שימוש אפשרי נרחב בפצצות 'GBU-43/B MOAB' המוכרות גם כ'אם כל הפצצות', מדובר בפצצה הכבדה ביותר בארסנל האמריקאי שאיננה גרעינית ומטרתה ליצור הרס אדיר במערכים תת קרקעיים בעזרת גלי הדף עוצמתיים. התוכנית המבצעית מתארת שימוש נרחב בפצצה זו, שעד כה זכתה לשימוש מבצעי אחד בהיסטוריה, במהלך הקדנציה הראשונה של טראמפ, נגד מערך מנהרות עצום מימדים של הטאליבאן. התוכנית נגד איראן כוללת שימוש במספר פצצות כנגד יעדים מבצעיים כמו אתרי גרעין, מתקנים מבוצרים בתת קרקע ומתקני אנרגיה.

GBU 57/ חודרת בונקרים ( צילום: חיל האוויר האמריקאי (U.S. Air Force). )

זאת בניגוד לפצצות חודרות הבונקרים העצומות של ארה"ב מסוג GBU 57 אשר נעשה בהן שימוש בשנה שעברה כנגד מתקני הגרעין של איראן, אשר בנויות לחדור את הבטון בעזרת גוף משוריין ופגיעה ישירה.

התוכניות ממתינות כעת לאישורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, והוראתו לחזרה ללחימה, אשר לא ברור אם תינתן לפני או אחרי בחירות האמצע בארה"ב.