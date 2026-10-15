איזנקוט מתחייב: בתוך 18 חודשים חמאס לא ישלוט בעזה

גדי איזנקוט ( פלאש 90 )

הרמטכ״ל לשעבר גדי איזנקוט, יו״ר מפלגת ישר!, מסר היום (חמישי) הצהרה ביטחונית מיוחדת בגבול עזה.

בדבריו מסר איזנקוט: "אני מתחייב: תוך 18 חודשים מכניסתי ללשכת ראש הממשלה, חמאס לא ישלוט יותר ברצועת עזה. נביא להשמדת הזרוע הצבאית של חמאס. זה יקרה בין אם באמצעות פעולה על בסיס מתווה הנשיא טראמפ שהתקבל על ידי ממשלת נתניהו, או בין אם בהפעלת יכולות צבאיות ומבצעיות".

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עוד מסר איזנקוט: "כל עוד בנימין נתניהו בשלטון, חמאס יישאר בשלטון. האדם שתולה שלטים עם הכיתוב 'לא נכנע' הוא הראשון להיכנע: למשתמטים, לשותפיו לקואליציה ולחמאס.

מעולם לא הייתה ממשלה בישראל שקיבלה כל כך הרבה מרחב תמרון ולגיטימציה מהציבור ומהעולם, ונחלה כישלון אסטרטגי כה מהדהד. שלוש שנים אחרי טבח השבעה באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, חמוש, מתחמש ומשקם את יכולותיו הצבאיות".

לסיום אמר איזנקוט: "באיראן, בלבנון ובעזה, תהום פעורה בין הישגי הלוחמים בשטח לבין אי-העמידה של נתניהו במטרות שהוא עצמו הגדיר. אל לנו להתנהל בגישה שמחדלים הם גזירת גורל, יש דרך למנוע את האסון הבא. נקבל החלטות אמיצות, נגבש אסטרטגיה לאומית, נתחקר בוועדת חקירה ממלכתית את השבעה באוקטובר וניישם את הלקחים. זו לא פריווילגיה, זה הכרח וצורך ביטחוני דחוף. יש לי את הידע ואת הניסיון להוביל את צה״ל, המוסד והשב״כ במקצועיות".