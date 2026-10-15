נקבע מותו של פצוע שני בפיצוץ במפעל אינטל

זירת הפיצוץ במפעל אינטל קרית גת ( לירון מולדובן/פלאש90 )

פיצוץ בלון הגז במפעל אינטל בקרית גת. בבית החולים סורוקה נקבע מותו של פצוע שני, שנפגע אתמול בשעות הצהריים.

אתמול אירע פיצוץ, ככל הנראה של בלון גז, במפעל השבבים של אינטל בעיר קריית גת. שלושה פועלים נפגעו מהפיצוץ, אחד במצב אנוש ועוד שניים במצב קשה. אתמול בשעות הערב הודיע בית החולים כי אחד הפצועים נפטר. והבוקר נפטר גם הפצוע השני.