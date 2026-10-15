נקבע מותו של פצוע שני בפיצוץ במפעל אינטל

פיצוץ בלון הגז במפעל אינטל בקרית גת. בבית החולים סורוקה נקבע מותו של פצוע שני, שנפגע אתמול בשעות הצהריים.
אתמול אירע פיצוץ, ככל הנראה של בלון גז, במפעל השבבים של אינטל בעיר קריית גת. שלושה פועלים נפגעו מהפיצוץ, אחד במצב אנוש ועוד שניים במצב קשה. אתמול בשעות הערב הודיע בית החולים כי אחד הפצועים נפטר. והבוקר נפטר גם הפצוע השני.
הפצועים סבלו מכוויות מפושטות בכל רחבי גופם.
מבית החולים סורוקה נמסר הבוקר: "נפגע נוסף, בן 49, שפונה אתמול בעקבות הפיצוץ במפעל בקריית גת, במצב קשה ועם פגיעות רב מערכתיות משולבות, נפטר לצערנו מפצעיו, לאחר ניסיונות החייאה ממושכים.
אנו משתתפים בצער המשפחה.
פצוע נוסף, בשנות העשרים לחייו, מאושפז ביחידה לטיפול נמרץ פנימי במצב קשה, מורדם ומונשם".