נתניהו שאל את אילה חסון שאלה קשה; כך היא הגיבה

ראש הממשלה בנימין נתניהו, התראיין אמש (רביעי) אצל אילה חסון בכאן 11, ונשאל מדוע רק עכשיו, בתקופת בחירות, הוא מגיע להתראיין. נתניהו השיב: "אני מודאג, יש תיקו, אז אני רוצה להוציא את הימין להצביע".

חסון שאלה את נתניהו לגבי הדיווחים על מטוס מצרי שהגיע לשדה התעופה בישראל ואמרה לו: "אני חושבת שאם אתה לא יכול לפצח דבר כזה, זה בעיה. זה מוזר מאוד". נתניהו השיב: "בדיפ סטייט זה קשה מאוד".

חסון שאלה את נתניהו: "אתה חושב שיש פה דיפ סטייט?", נתניהו החזיר את השאלה אליה: "מה אני חושב? מה את חושבת?", חסון השפילה את מבטה ושתקה שניות ארוכות.

לאחר מכן נתניהו השיב: "ודאי שיש פה דיפ סטייט".

ברשת כבר החלו לטעון כי שתיקה כהודאה. אתר העין השביעית התייחס לכך וכתב: "חסון מתגייסת בשתיקה להפצת תיאוריות הקונספירציה של נתניהו".

נזכיר כי דיפ סטייט הוא מונח המתאר רשת של בעלי כוח בתוך מנגנוני המדינה (כמו גורמי ביטחון, מערכת המשפט, המשטרה והשירות הציבורי) שפועלים לכאורה באופן עצמאי וללא כפיפות לנבחרי הציבור.

נתניהו התייחס אף לתביעת הדיבה שהגיש נגדו ראש השב"כ רונן בר, ואמר כי הכל שקרים, הכל מתוזמן והכל נועד בכדי לגרום לו להפסיד את הבחירות.