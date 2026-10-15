מה קרה שהחרדים פתאום תוקפים את הסרוגים?

בפינת "הטוב, הרע והמיותר", בתכנית 'כיפות ברזל', התלהט הדיון סביב העימותים החריפים בין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להנהגה החרדית בנושא חוק הגיוס.
- יוסי סרגובסקי תקף בחריפות את סמוטריץ': "מגיע סמוטריץ' ופוער פיו על גדול הדור... מי אתה שתציע לרב דוב לנדו לחזור בתשובה? מי אתה שתגיד שהחרדים היו כפוי טובה? ... הוא אמר שהחרדים כפוי טובה בנועם, אבל המסר הוא מסר מתלהם".
- אריה יואלי השיב מנגד והציג את זעקת הציבור הדתי-לאומי: "הציבור שלו מת, הציבור שלו נהרג, הציבור שלו קורע תחת הנטל בזמן שחרדים נופשים להם בכנרת, והוא חטף על זה... הציבור החרדי צריך לפתוח את העיניים ולראות שמדינת ישראל מצליחה".
- אבי וידרמן סימן תהליך עומק בחברה הישראלית: "הגוש של נתניהו התפרק לא בגלל נתניהו ולא בגלל חוק הגיוס, אלא בגלל תהליך סוציולוגי אמיתי. החרדים והציונים הדתיים לא יכולים להמשיך להיות באותו גוש... זה תהליך של 20 שנה קדימה".
השבוע התכנסו לפאנל עורך אתר "סרוגים" אריה יואלי, פרשן "כיכר השבת" יוסי סרגובסקי, היועץ האסטרטגי אבי וידרמן והיזם ויו"ר פורום העסקים בבנימין רונן כהן-צמח.
בצלאל סמוטריץ', איפה תורת לחימה ואיפה קידוש השם כשאתה מכשיר השתמטות המונית בזמן מלחמה!