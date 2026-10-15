בני גנץ בדמעות על מצבו המשפחתי: "אני עובר תקופה קשה"

בני גנץ ( יונתן זינדל / פלאש90 )

חבר הכנסת ויו"ר כחול לבן בני גנץ, התרגש כשדיבר על משפחתו בפודקאסט של i24 עם אלירז שדה.

תחילה הוא אמר: "אני עובר תקופה קשה ולמדנו לחיות איתה. יש לי ילדים ואישה נהדרים". הוא נשאל מה ילדיו אומרים לו על כל התקופה האחרונה והאם כדי לו לפרוש מהמירוץ. "הילדים שלי מאוד תומכים, הם רואים את כל הדילמות וחושבים ביחד איתי מה לעשות".

עוד הוסיף גנץ: "הילדים שלי הם השותפים האמיתיים שלי, הם אלו שיישארו איתי בכל מסע, ראית שאחרים לא". גנץ החל לדמוע והתקשה לדבר. "השיחות המשפחתיות זה על דברים גדולים, יש לנו שיחות במשפחה על הבית, איפה יותר טוב לאמא, בבית או במקום אחר".

אלירז שדה הוסיף: "אלו החיים עצמם, אה?! הכל בשבילם", גנץ הנהן כשדמעות בעיניו.

נזכיר כי לפני תקופה חשף גנץ כי אשתו סובלת ממחלת האלצהיימר. בראיון בחדשות 12 אמר: "אני מאוד מתגעגע", הוא אומר. "זה משהו שאני לא יכול להשפיע עליו. זה משהו שאני צריך לדעת לחיות איתו. צריך להבין שהמחלה היא לא סוויץ' של און אנד אוף. היא דימר שלילי של היעלמות והתכנסות לתוך עצמך והתנתקות מהסביבה, ופתאום מגיע לילה".