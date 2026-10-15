אברי גלעד חושף למי יצביע בבחירות: "הוא הרע במיעוטו"

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איש התקשורת אברי גלעד חשף למי יצביע בבחירות הקרובות, תוך שהוא מתאר את הלבטים ומבהיר כי ההחלטה מלווה בהסתייגויות לא מעטות.

בריאיון לפודקאסט של איתי סגל מבית ALL IN, שיתף גלעד בבחירה שלו בראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "מבחינתי, הרע במיעוטו זה בנט", אמר. הוא הסביר כי לצד ההסתייגויות שיש לו מבנט, הניסיון שצבר בתפקיד מהווה שיקול מרכזי לטובתו, זאת לאחר שבמהלך השיחה הביע הסתייגות גם מדמויות אחרות באופוזיציה כמו גדי איזנקוט ויאיר גולן. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות "הוא וליברמן ימנים באותה מידה", הוסיף גלעד והרחיב על השיקולים שהובילו להכרעה: "אבל כשאני משקלל פנימה את הרשימה המאוד יפה שיש לבנט לפיד עם אנשי ביצוע מדהימים כמו קרן טרנר וכל מיני, אני מעדיף אותם".

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"נתניהו אינו מייצג את הימין"

גלעד, המגדיר את עצמו כאיש ימין, הבהיר בדבריו כי מבחינתו ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו מייצג עוד את המחנה שאליו הוא משתייך. הוא הודה כי איבד לחלוטין את האמון בראש הממשלה, האשים אותו בהשתלטות על מחנה הימין, והביע רצון נחרץ בהחלפת השלטון.

בדבריו מתח גלעד ביקורת נוקבת על התנהלותו של נתניהו במהלך המלחמה ועל יחסו לנפגעיה, וטען כי ראש הממשלה מתקשה לגלות אמפתיה כלפי אחרים – אלמנט שהיווה עבורו סיבה מרכזית לכך שאינו מעוניין בהמשך כהונתו.