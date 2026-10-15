עינב צנגאוקר מודה: "טעיתי"

( תומר נאומברג / פלאש90 )

במלאת שנה להשבת 20 החטופים החיים, ובהם בנה מתן צנגאוקר, פרסמה עינב צנגאוקר פוסט נוקב שבו תקפה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו בעקבות ראיון שהעניק אמש.

"לעולם לא נשכח גם את 46 האחים והאחיות שלנו שנחטפו בחיים ואפשר היה להצילם", כתבה צנגאוקר. "ובמקום להרכין ראש ולבקש סליחה – האיש ששלוש שנים מנע חקירה בכל דרך אפשרית, הגיע לאולפן התעמולה שלו אתמול והתחיל להפיץ תאוריות קונספירציה נגד הצבא ונגד חיילי צה״ל". צנגאוקר הוסיפה בביקורת קשה על התנהלות ראש הממשלה בשידור: "הראיון הזה היה סכינים בלב של משפחות השכול ושל כל מי שנפגע מהמחדל. הרצח של קרוב ל-2,000 ישראלים וישראליות הפך להיות אירוע קמפיין ציני עבור היועצים הקטאריים שמנהלים את מדינת ישראל. הם רוצים שאזרחי המדינה ישנאו את צה״ל. מה שביבי עשה אתמול גרוע מהשידורים של אל-ג׳זירה".

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בהמשך התייחסה לאמירה עבר שלה כלפיו והבהירה כי שינתה את עמדתה: "פעם כיניתי אותו מלאך המוות הפרטי שלי. טעיתי, מודה – הוא מלאך המוות של מדינה שלמה. איזה תהום מוסרית".

לקראת הבחירות הקרבות פנתה צנגאוקר לציבור בקריאה לשינוי פוליטי: "עם ישראל היקר, העם שהחזיר לי את מתן היום לפני שנה – מגיע לנו יותר. מגיעה לנו האמת ומגיע לנו תיקון. אם הממשלה הזאת תיבחר שוב, המחדל הבא מעבר לפינה. פתק למחל הוא פתק לעוד מחדל. אל תפחדו מהשינוי, תצביעו לתיקון".