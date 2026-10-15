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חדשות פוליטי מדיני

המתקשרת מעריכה: זה מה שיקרה עם וינטר בבחירות הקרובות

המתקשרת עדן הודיה כהן, התייחסה היום לסוגיית מפלגת 'עמך ישראל' בראשות עופר וינטר, ולשאלה האם היא תעבור או לא את אחוז החסימה. עוד היא התייחסה לאיראן ואמרה: "אנחנו נתקוף שם שוב"

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עופר וינטר (חיים גולדברג/פלאש90)

המתקשרת עדן הודיה כהן, פרסמה הבוקר (חמישי) תחזית מדינית ובה היא פירטה מה לדעתה יקרה בבחירות הקרובות.

תחילה היא כתבה: "שימו לב, בחירות קטלניות, מי שלא יצא לבחור, נשלם מחיר כבד. אתם חייבים להתגייס וללכת לבחור". פה היא עברה לומר מה לטענתה יקרה עם ראש מפלגת 'עמך ישראל' עופר וינטר: "וינטר לא יעבור את אחוז החסימה, וינטר ייפרד מעוד אדם שתומך בו".

נזכיר כי כהן טענה מספר פעמים כי מי שיקח את הבחירות הקרובות יהיה ראש הממשלה נתניהו.

כהן סיפקה אף תחזיות ביטחונית והזהירה כי לבנון, איראן והחות'ים מתכננים פיגוע טרור משולב. עוד היא כתבה: "התרסקות מטוס, יגיעו ימים שנלחם עם טורקיה, אנחנו לקראת מלחמה".

בנוגע לאיראן אמרה: "הכרעת המלחמה תגיע לאחר הבחירות אמצע בארה"ב. אנחנו נתקוף שוב באיראן".

בנוגע למשפט נתניהו אמרה: "תיקי נתניהו יקרסו, תתכוננו לכתבי אישום, למשפטים חזרה".

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גדעון
לפני 34 דקות

4 מנדטים ימניים בסכנה בגלל טירון פוליטי שמדבר על ימין אבל הולך אשכרה עם ליברמן
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