חגי לובר מפרגן לשר מהליכוד: "ייתכן שנתניהו ינזוף בו"

‏חגי לובר, אביו של סמ"ר יונתן לובר ז"ל, התייחס היום (חמישי) לאמירתו של שר התרבות מיקי זוהר, שאמר אמש כי אם מפלגת ישר! בראשות איזנקוט תהיה המפלגה הגדולה ביותר וכי הוא יקבל את מספר הממליצים הגדול - הוא ימליץ לנתניהו לשבת איתו ברוטציה.

לובר פרגן לזוהר ואמר: "שר התרבות שלי! אז יכול להיות שהוא יחטוף מהקמפיינר של הליכוד, וייתכן שאפילו ראש הממשלה יקרא לו לשיחת נזיפה. אבל אי אפשר להסתיר את האמת הפשוטה, שגם בנט פלט השבוע בחצי אמירה: יש תיקו. ואסור ללכת לעוד בחירות. וחייבים לשבת ביחד.

וכל אנשי הקמפיין, וכל הערוצים המגויסים, וכל המחרימים, גם הם הולכים ומבינים, שאין ברירה. כי אחרי שעברנו שלוש שנים של מלחמה, שכול וזוועה, חייבת לקום ממשלה חוצת גושים שמשתפת פעולה.

כי רק איתה כל הרעל שהצטבר במשך שנים ילך ויתנקה. כי רק איתה הקרע הנורא שכולנו אחראים לו ילך ויתאחה. ורק איתה אפשר לקדם פתרונות לסוגיות שקורעות אותנו כבר שנים: כמו ביטחון, כלכלה, הרכב ועדת החקירה, תיקונים במערכת המשפט וגיוס חרדים ויהיה קשה - אבל יהיה שווה.

תודה לך שר התרבות שלי מיקי זוהר. תודה על דברים פשוטים, וכל כך אמיצים".