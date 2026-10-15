הפרשן הבכיר: "הוא נמצא במצוקה גדולה"

( יונתן זינדל / פלאש90 )

שבועיים לבחירות, והקרב הלוהט בתוך גוש הימין ממשיך להסעיר את המערכת הפוליטית: העיתונאי אבי סולומון ('וואלה') שוחח הבוקר (חמישי) עם ענת דוידוב וניסים משעל ברדיו 103FM, והתייחס לשינוי הטקטיקה בקמפיין של הליכוד נגד מפלגת "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר.

במהלך המשדר ניתח סולומון את מהלכיו האחרונים של נתניהו ומטה הליכוד מול מפלגתו של וינטר, שלפי הסקרים האחרונים מתנדנדת בסמוך לאחוז החסימה. בחירות 2026 סקר מנדטים: כל הסקרים וממוצע המנדטים במרכז הסקרים למי להצביע? מצפן הבחירות

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"זה לא שהם משנים טקטיקה כמו שהם מבינים שעכשיו הוא נמצא במצוקה גדולה", הסביר סולומון בשידור. "חשוב להם שהוא לא ישרוף את הקולות".

דבריו של סולומון מגיעים ברקע המתח הגובר במחנה הלאומי, כאשר בליכוד חוששים מתרחיש שבו עשרות אלפי קולות ימין ירדו לטמיון אם 'עמך ישראל' לא תעבור את אחוז החסימה ביום הבוחר.