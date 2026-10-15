התנועה של מועמדת סמוטריץ' תפגין נגד הממשלה

מתאם פעולות הממשלה בשטחים פרסם הודעה לפיה חמאס גורף לכיסו בכל יום מיליוני שקלים ממשאיות הסיוע שישראל מזרימה לידיו כבר שנה.

תנועת צו 9 התייחסה לכך ומסרה - המסר ברור: משתלם לטבוח, לאנוס ולשחוט יהודים אם זה המחיר.

צו 9 מתריעים זמן רב כי ממשלת ישראל מאפשרת לממן את אלו שרצחו אותנו, הגיע הזמן שהציבור יתעורר ויעשה מעשה כנגד.

״ב-22.10 נגיע למעבר כרם שלום ונעצור את הכסף לחמאס. לא נסכים לממן את מי שטבח בנו. חייבים לעצור את המשאיות. אנחנו דורשים את לפרק את החמאס״.

רעות בן חיים שעמדה בראש צו 9, והפגינה נגד כניסת המשאיות קיבלה שריון ברשימת הציונות הדתית.

עכשיו התנועה שלה תפגין נגד הממשלה בה חבר סמוטריץ'. לא ברור האם בן חיים עצמה תגיע להפגנה.