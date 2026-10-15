שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדיווח הדרמטי

( אבשלום ששוני / פלאש90 )

מנהיגת המחאה פרופ' שקמה ברסלר פרסמה היום (חמישי) פוסט נוקב שבו תקפה בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את השר בצלאל סמוטריץ' ואת יועצי בלפור, תוך שהיא מציגה את מה שכינתה חמש עובדות שכל ישראלי חייב להכיר.

בדבריה טענה ברסלר כי נתניהו וסמוטריץ' בחרו בכוונת מכוון לטפח את חמאס כנכס מתוך אידיאולוגיה וכנגד המלצת גורמי הביטחון, והגדירה זאת כפגיעה בביטחון הלאומי. היא הוסיפה כי הממשלה העבירה מאות מיליוני דולרים קטאריים לחמאס ביודעה שהכספים משמשים להתעצמות טרור, נשק טקטי ומנהרות ששימשו בטבח השבעה באוקטובר. בהמשך התייחסה ברסלר לחשיפות האחרונות סביב יועצי ראש הממשלה בפרשת 'קטרגייט', וטענה כי היועצים הקרובים קיבלו כסף מקטר כדי להנדס את תודעת הציבור הישראלי, לפגוע ביחסים האסטרטגיים עם מצרים ולטרפד עסקת חטופים. היא חתמה את דבריה בביקורת חריפה על כך שנתניהו נמנע מפיטורי יועציו גם לאחר שנחשף כי עבדו עבור קטר.

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פרשת "קטרגייט" והמאבק המשפטי

התקפתה של ברסלר מגיעה ברקע התפתחויות דרמטיות בחקירת פרשת "קטרגייט", העוסקת בחשדות שלפיהם יועציו הקרובים של ראש הממשלה, בהם יונתן אוריך ואלי פלדשטיין, פעלו לקידום קמפיינים ותדמית חיובית עבור קטר בזמן המלחמה.

בין ברסלר לנתניהו מנוהל מאבק משפטי מתמשך, לאחר שנתניהו הגיש נגדה תביעת דיבה בעקבות טענות לקשרים כספיים מול קטר, וברסלר הגישה מנגד כתב הגנה ותביעה שכנגד. בעקבות החשיפות המודלפות מהחקירות המשטרתית והתכתבויות הווואטסאפ שנחשפו בימים האחרונים, שבה ברסלר לעמוד בחזית הביקורת הציבורית נגד ראש הממשלה וסביבתו.